Un comentario prejuicioso fue motor para disponerse a romper estigmas y darle una imagen fresca a la plataforma que le permitió triunfar.

La asesora financiera Bárbara Serrano afirma sentirse más que preparada para forjar un camino para Miss Mundo de Puerto Rico como su nueva directora de imagen y directoria asociada.

La exbeldad se sentó a dialogar con Primera Hora sobre sus aspiraciones con el concurso que celebra la “belleza con propósito” y su interés por convertirlo en una oportunidad de crecimiento económico y profesional, tal como lo fue para ella cuando compitió hace 24 años.

“Mi hija tiene 16 años y hay gente que se ha atrevido a decirme: ‘¿y tú vas dejar que tu hija compita?‘. Cuando oyes eso es porque hay una estigma todavía, ¿Por qué no? ¡Mira quién yo soy! ¡Yo competí! Mi hija puede competir si ella quiere hacerlo, es una decisión de ella“, expresó Serrano, asegurando que comentarios como ese sembraron la semilla para integrarse a la franquicia dirigida por Lady Wilnelia Forsyth, Miss Mundo 1975.

“Los certámenes son una plataforma, los certámenes me sirvieron para generar contactos en distintas partes del mundo, África, ‘Cape Town’, donde yo llegué a competir; en la televisión, en todo el mundo, de ahí salió un negocio”, destacó la también escritora, que ostentó la corona de Miss Mundo de Puerto Rico en 2001.

Entre sus planes que busca implementar con sus aliados banqueros en el organismo está generar una capital semilla para aquellas reinas que anhelan generar un negocio propio. También busca generar alianzas estratégicas para destacar la marca del certamen en distintos espacios, dejando claro que la pasarela no es solo su lugar idóneo para brillar.

“Estas son plataformas, lo que pasa es que lo venden como un ‘show’ de una noche. Ganaron, se apagó y hasta el otro año. Y la visibilidad de Miss Mundo de Puerto Rico tiene que ser constante, aunque cueste”, sostuvo, por lo que asegura que su pericia será clave para hacer esta nueva era un proyecto sustentable.

“Esto es un ‘team’, esto no es como solía pasar en los concursos, porque cuando competí tenía un equipo, te vas y ganas, y te cancelan ese equipo. ¡Y no! Eso no debe de ser así. Esa es la gente que me lleva conociendo por un año, ellos se tienen que unir a la franquicia porque ellos son quienes te hicieron como reina. Y no es que vayan a seguir tomando las decisiones, pero van a unirse al equipo de las decisiones. Pero esto tiene un costo“, expresó.

Serrano recordó también lo difícil que puede ser para las “misses” triunfar en esta plataforma sin contar con un ingreso fijo o un “set” de auspiciadores, algo que la experta en finanzas no tuvo que afrontar.

“Mi promotora me pagaba, a veces, el ‘laundry’, el ‘make-up’, las fotos. Y yo tenía una oportunidad, ya que yo era ‘Súper Bárbara’ (del desaparecido ‘Super Show’ de Héctor Marcano) y tuve muchos auspiciadores. Pero esa no es la realidad de muchas candidatas“, compartió.

“Vamos a conseguirle gasolina, vamos a conseguirle un ‘laundry’ que le lave el traje, porque si no, el diseñador te va a decir: ‘te lo voy a cobrar, porque me lo entregaste sucio’. Esas son las realidades que yo sé, y para que ellas compitan, creo que hay que darles un incentivo de salario, un carro, hay muchas cosas que el concurso no tiene ahora y que estoy comprometida a conseguirlo. Eso es parte de la renovación“, agregó.

Pero también habrá una mirada distinta a las próximas delegadas, ya que la plataforma busca aspirantes que demuestren las cualidades fundamentales de una reina de belleza: inteligencia, compromiso social y visión de futuro.

“Las niñas hacen un video y dicen hacer ‘belleza con propósito’ porque, tres minutos antes, van a competir. Yo he estado haciendo ‘belleza con propósito’ desde el 2001 y desde antes de trabajar en la televisión, y eso es un legado que laboras año tras año”, resaltó asegurando que más allá de mostrarse como un ente filantrópico, Miss Mundo de Puerto Rico se debe mirar con una organización comprometida con el cambio social.

“A mí me encantaría que Miss Mundo de Puerto Rico renovara cuatro escuelas en un año... quizás digamos dos, para no poner la vara muy alta. Y que en cinco años hayamos restaurado 10. Que hayamos lanzando con capital semilla a cinco mujeres que realizaron un negocio nuevo, que no sea que cada una, de manera individual, haga algo y no lo continúen, que lo hacen para decir que hacen algo en tarima. Yo quiero que Miss Mundo de Puerto Rico deje un legado”, expresó.