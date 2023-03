La exanimadora de televisión y Miss Puerto Rico 1971, Idalia Margarita “Beba” Franco, resaltó la cualidades y calidad humana de Marisol Malaret Contreras, la primera Miss Universo puertorriqueña, quien falleció el pasado domingo 19 de marzo.

Beba Franco fue coronada por Marisol Malaret e Ivonne Menéndez, quien fue designada Miss Puerto Rico al Marisol ganar el certamen de Miss Universo 1970.

“Marisol, siempre bella, natural, simpática, inteligente y luchadora... ejemplo para toda mujer puertorriqueña. La noticia de su fallecimiento me afectó y me siento muy apenada. Me identifico con el pueblo en la tristeza de haber perdido a nuestra primera reina que lograra el título de Miss Universo. Mis condolencias a su familia. Espero que Dios la haya acogido en su Santo Seno y descanse en paz”, manifestó Beba Franco.