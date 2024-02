Pararse frente a un público para darse a conocer jamás ha sido tarea fácil, y menos cuando eres una reina de belleza en un país donde los certámenes parecen como si fueran un evento de las Olimpiadas.

Pero Bianca Caraballo no dejó que los miedos la desenfocaran de su meta, mucho menos distanciarla de conquistar la corona de Miss Earth Puerto Rico 2024, abogar por la longevidad del planeta Tierra, y conseguir el segundo cetro para la Isla.

La mayagüezana celebró su más reciente victoria que tuvo anoche en la gala final que se llevó a cabo en el Teatro Francisco Arriví en Santurce, destacando que esta ha sido su primera experiencia presentándose oficialmente en un “beauty pageant”.

Sin embargo, Caraballo se lució ante los presentes, mostrándose en cada salida a la pasarela como una beldad experimentada y ganándose los aplausos y gritos de apoyo del público.

Caraballo celebra su más reciente victoria en el certamen de belleza que busca transformar mujeres en portavoces a favor del medioambiente. ( Pablo Martínez Rodríguez )

“¡Antes de entrar a los escenarios, yo tenía unos nervios! Y escuchar todo ese apoyo me ayudó demasiado. Ahí está mi gente, déjame respirar, tengo que darlo todo, porque están allí, están gritando, y eso me puso los pies sobre la tierra”, expresó la joven de 22 años.

Caraballo aseguró que su llegada a Miss Earth Puerto Rico luego de ver cómo esta plataforma ayudaba a jóvenes a convertirse en portavoces del cuidado del medioambiente, una causa que lo tiene arraigado en su ser desde la niñez, cuando se dedicaba a trabajar como voluntaria en distintas entidades no gubernamentales y recoger desperdicios en las playas de la Isla.

“Nosotros somos reflejo de la naturaleza, siento que lo que es el cambio climático no es cosa del pasado, no es cosa de prevenir, sino es algo que hay que tratar. No hay un segundo planeta Tierra, no hay un Plan B, tenemos que tratarlo y es ya”, expresó la boricua, quien sostuvo que la transformación de Victoria Arocho, quien fue Miss Earth Puerto Rico 2023, la motivó a lanzarse hacia esta nueva aventura.

“Si utilizo mis palabras y, quizás, mi belleza, porque vivimos en un mundo donde la belleza sí importa, utilizar estos para llevar un mensaje, que es cuidar nuestro ambiente -que es nuestra casa- me parece espectacular”, agregó la reina, quien manifestó su interés por desarrollarse en el mundo de las comunicaciones y seguir desarrollando su plataforma de “Siembra vida”, donde el cuidado del planeta y el amor por la literatura se unen en un espacio singular.

Asimismo, esta aseguró que su experiencia ha sido fructífera dado que ha tenido apoyo de sus compañeras, incluyendo Ediris Joan Rivera, la barranquiteña que fue coronada en la misma competencia como Miss Global Puerto Rico.

“Ella ha sido de gran ayuda, porque cuando practicamos con los vestidos de gala (de la diseñadora Giannina Azar) que usamos en la competencia, me percaté de Ediris tenía puesto el traje que yo modelé en la pasarela original, así que yo le di “tips” a ella de cómo me moví. Mientras que ella compartió cómo debía manejar los nervios”, expresó la soberana, destacando que ha fomentado una sororidad con su hermana desde que empezaron los entrenamientos en el Hotel Rumbao, en el Viejo San Juan.

En la foto, Eidiris Joan Rivera, Miss Global Puerto Rico 2024, junto a Bianca Caraballo, Miss Earth Puerto Rico 2024, se prepararán para representar a la Isla del Encanto desde "bien lejos". ( Pablo Martínez Rodríguez )

La nueva reina comenzará próximamente a prepararse para representar a la Isla del Encanto en el certamen internacional de Miss Earth, que, a pesar de no tener fecha oficial la gala final, se espera que el mismo se celebre en Vietnam. En el año 2019, Puerto Rico logró coronarse como la próxima portavoz de Madre Tierra cuando la sanjuanera Nellys Pimentel ganó la competencia en Filipinas.