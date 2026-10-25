La puertorriqueña Ilianis Pacheco Llaurador se posicionó como primera finalista en el certamen Supermodel International 2026, celebrado este sábado en Tailandia.

La prueba de belleza la conquistó Mai Anh, representante de Vietnam.

La boricua, además, obtuvo el premio Miss Bikini Model 2026 tras ganar el Swimwear Challenge, una de las actividades previas a la final.

La competencia reunió a representantes de distintos países en una serie de desafíos diseñados para evaluar sus habilidades y versatilidad en el modelaje. Entre las pruebas se incluyeron: fotografía editorial, proyección comercial y pasarela. No incluyó entrevista de jurado ni preguntas en el escenario.

Ilianis Pacheco avanzó hasta el grupo de las cinco finalistas, completadas por las representantes de Burkina Faso, Australia y Estados Unidos.

Ilianis Pacheco Llaurador junto a la ganadora, Mai Anh, representante de Vietnam. ( Suministrada )

La preparación de Ilianis estuvo a cargo de Luvel Beauty Pageant Trainers, de Luis Vélez, también director de la organización Mister Beauty International Puerto Rico.

Su representación marca un nuevo logro en la industria del modelaje del talento puertorriqueño a nivel internacional.