La Organización Mister Beauty International Puerto Rico (MRBIPR) ya está en la búsqueda de los próximos representantes de la Isla para los concursos de belleza masculinos más importantes.

Los aspirantes competirán en el certamen local el próximo año para los certámenes: Mister International, Mister Global, Mister National Universe, Man of the Year, Caballero Universal, entre otros.

Puerto Rico ha logrado posiciones y premios importantes en dichos eventos internacionales, incluyendo el reciente triunfo del boricua Dylan De Jesús, coronado como Mister National Universe 2025 en Tailandia.

Las audiciones se llevarán a cabo durante tres sábados a las 11:00 a. m. Deben tener entre 18 y 40 años de edad, medir más de 5 pies y 6 pulgadas de estatura, e ir vestidos con camisa negra.

Las fechas y lugares son:

Sábado, 11 de octubre – BStar, Guaynabo

Sábado, 25 de octubre – Westside Fitness, San Juan

Sábado, 15 de noviembre – Westside Fitness, Caguas

Además de las aptitudes físicas, se evaluará la actitud y el compromiso de los aspirantes a llevar el nombre de Puerto Rico.

Para más información, pueden visitar el Instagram @mr.bipr o escribir a: misterbeautyintpr@gmail.com.