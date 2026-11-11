Aguadilla. Las candidatas de Miss Universe 2026 fueron recibidas oficialmente este miércoles en Puerto Rico, en una actividad que tuvo como escenario las costas del pueblo conocido como “El Jardín del Atlántico”.

Desde el Litoral de la Bahía, las beldades desfilaron por una extensa pasarela de 200 pies frente al mar, en un encuentro que marcó uno de los primeros acercamientos de las delegadas con el público puertorriqueño, como parte de las actividades previas a la competencia internacional.

La mayoría de las 116 candidatas optaron por colores vibrantes, entre los que sobresalieron las tonalidades naranja, amarillo, rosado, azul y verde.

El atardecer sirvió de telón de fondo para el desfile de algunas de ellas, aportando otra vibra a la extensa pasarela. Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto, se llevó la gran ovación de la velada, respaldada por su gente. “¡Máxima, ella es!”, gritaban los boricuas presentes.

PUBLICIDAD

Entre las candidatas que también se robaron el espectáculo por su dominio de la pasarela, desenvolvimiento y presencia escénica estuvieron Dominga López, de Chile; María Alejandra López, de Colombia; Garance Authié, de Francia; Jasmine Blandford, de Nicaragua; Beatrice Millan-Windorski, de Filipinas; María Vargas, de México; Justus Kelley, de Estados Unidos; Mitchelle Daka, de Uganda, y Clara Vegas, de Venezuela.

La conexión con el público boricua también se hizo sentir a través de los saludos y muestras de cercanía de las delegadas. Una de ellas fue Miss Uganda, quien sorprendió al dirigirse a los presentes en español.

“Buenas noches, Aguadilla. Mi nombre es Mitchell Daka y soy Miss Universe Uganda”, expresó.

Miss Universe 2025 da su saludo como reina saliente

Al finalizar la velada, también sorprendió la salida de Miss Universe 2025, la mexicana Fátima Bosch, quien ya se encuentra en suelo boricua.

“Hello Universe. Estoy feliz de estar aquí, en la ‘Isla del Encanto’ con ustedes. Llevaba yo tres horas en esa camioneta esperando, ya quería yo salir a verlos, a platicar. Yo amo a Puerto Rico, he venido muchas veces aquí, a mi papá le encanta. Tenemos una historia muy bonita acá, su gente es bien preciosa, el ambiente, el amor...”, dijo con emoción Bosch en el escenario.

“Sí, son los últimos días como Miss Universe y va a ser increíble ver quién se corona aquí...”, finalizó la reina saliente.

La jornada de actividades continuará mañana, jueves 12 de noviembre, con la presentación de la nueva corona universal, que será estrenada por la candidata que se corone como Miss Universe 2026 el próximo 24 de noviembre desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.