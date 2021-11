El barrio Ballajá, en el Viejo San Juan, se vistió de colores en la mañana del lunes con la presencia de las 103 candidatas del certamen Miss Mundo, como parte de una invitación que les hizo el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) para que tuvieran una experiencia cultural.

Visitar el Museo de las Américas, el Museo Casa Blanca y el techo verde del Cuartel de Ballajá fue parte de lo que llamaron “El Día de la Herencia Cultural”, en el que las candidatas se mostraron interesadas en conocer más acerca de la historia y cultura de nuestro País.

Cada una tuvo una experiencia distinta, pues la actividad tuvo que ser segmentada en varios grupos a modo de prevención del COVID-19, por lo reducido del tiempo, además de la cantidad de participantes.

Las candidatas de Honduras, Islandia, México, Estados Unidos, Bahamas, Italia, España, Francia y México, hicieron su recorrido por las diversas salas que componen el Museo Las Américas, donde pudieron conocer más acerca de la conquista, la colonización, la herencia africana y las artes populares.

Algunas de ellas no solo recorrieron los tres pisos que componen el Cuartel de Ballajá, sino que Venezuela, Estonia, Puerto Rico, República Checa, Belice y Argentina, entre otras, pudieron llegar hasta un área novedosa para muchos, que es muy poco frecuentada por aún no estar abierta al público. Se trata del Jardín-Mirador Ballajá, localizado en el techo de la estructura, desde donde pudieron apreciar una inmensa vista desde la parte más alta del Viejo San Juan.

Como parte de la invitacion del Instituto de Cultura Puertorriqueña, las delegadas visitaron el Cuartel de Ballajá. ( Ramón “Tonito” Zayas )

“Hace unos años tuve la oportunidad de conocer el ICP, fueron quienes me educaron más acerca de la historia de Puerto Rico, especialmente de nuestra capital, que lleva 500 años, una de las ciudades más antiguas no solo de Puerto Rico, sino del Caribe. Estoy encantada de que las chicas conozcan más sobre lo que tenemos aquí para ofrecer”, indicó Miss Mundo Puerto Rico, Aryam Díaz Rosado, quien es la anfitriona de la 70 edición del certamen Miss Mundo 2021 que se celebrará por primera vez en Puerto Rico y en un país hispanohablante este próximo 16 de diciembre.

Además de la fascinante vista, uno de los atractivos es que a todo este techo se le considera verde, no solo porque haya plantas sembradas, sino porque tiene distintas estrategias de sostenibilidad que hace que el edificio sea más eficiente. Una zona de la azotea está cubierta por paneles fotovoltaicos, mientras que el resto tiene sembradas unas 64 mil plantas de 24 especies. Además, este año estrenó un área destinada para usarse como huerto.

“Más allá de la hermosa naturaleza que nos rodea, podemos ver la agricultura que tenemos aquí. Tenemos tomate, ajíes, orégano y muchas cosas que nos distinguen y que me recuerdan a productos que utilizaba mi abuela para hacer sancocho que es súper rico. A pesar de que había visitado el Cuartel de Ballajá es mi primera vez en el ‘rooftop’”, añadió Díaz Rosado al decir lo emocionada que estaba al también estar conociendo cosas nuevas de su país.

Otras que estaban encantadas fueron las beldades de Venezuela, Alejandra Conde, y de Argentina, Amira Hidalgo, quienes se mostraron muy complacidas con la experiencia.

“Me gusta mucho conocer la cultura e historia de cada país, sobre todo como éste, que tiene una historia bastante larga. Lo que estoy viendo en el día de hoy me parece bellísimo, sobre todo los paneles solares, viendo ese desarrollo, el futuro, cómo apuestan a cuidar el ambiente que es muy importante, y que no todos los países están desarrollando. Estoy muy impresionada, me parece bellísimo lugar”, señaló Conde, quien además es la compañera de cuarto de Miss Mundo Puerto Rico, en el hotel en donde se están hospedando.

Algunas delegadas se expresaron sorprendidas con lo visto y aprendido, además de agradecidas por el trato recibido. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Por otra parte, la Miss Mundo Argentina 2020, quien además es periodista, agregó: “Estoy feliz de recorrer ahora el jardín, que se podría decir está ubicado en un punto secreto en este lugar tan histórico de San Juan de Puerto Rico, en donde es muy lindo poder disfrutar de un espacio verde como el que estamos viendo y observando”.

La experiencia de las participantes concluyó con su regreso al ICP, donde las recibió el grupo Tamboricua, que luego de explicarles un poco acerca de la bomba puertorriqueña y de los instrumentos musicales que les caracteriza, entonaron la canción “Cultura”. Mientras unas candidatas le huían al inclemente sol que se apropiaba del patio interior de la estructura, unas 15 candidatas se animaron a dar palmadas y a mover sus pies al ritmo de los barriles y la maraca.

Para la concursante de Sudáfrica, Shudufhadzo Musida, la música puertorriqueña le hace sentirse como en casa por el sonido de los tambores, el ritmo y el movimiento corporal. Tan encantada la tiene, que mencionó que se pasa bailando y encontrando su propio ritmo, además de que le gusta la salsa.

“Amo a Puerto Rico. La experiencia ha sido absolutamente bella. La gente de Puerto Rico es bella, al igual que sus edificios. Todo es colorido, acerca de lo que es su personalidad. Se siente como en casa, pero lejos de casa”, manifestó Musida, previo a dirigirse a un almuerzo en el techo del ICP con vista a El Morro y hacia la bahía que da para la zona de Cataño.