Llenas de ilusión y con la meta puesta en brillar con sus respectivos talentos, cuatro reinas aspiran a ganar la corona internacional en sus respectivas categorías como parte del certamen Mini Model World Puerto Rico, que agrupa los títulos Teen Model Puerto Rico, Pre Teen Model Puerto Rico, Mini Model Puerto Rico y Baby Model Puerto Rico.

Joviales, entusiasmadas y con una agenda repleta de anhelos, las aspirantes confesaron su confianza en sobresalir en la competencia que se llevará a cabo el próximo año en Colombia. Se trata de Itzelymar López, Mini Model Puerto Rico 2026; Ana Alvelo, Baby Model Puerto Rico 2026; Leah Feliciano, Pre Teen Model Puerto Rico 2026; y Ashlyan Zayas, Teen Model Puerto Rico 2026.

Al describir el rol de Mini Model World Puerto Rico, la directora Kira Enid Rivera destacó la misión del certamen en las candidatas. “Es de los más importantes a nivel mundial para niñas”, expresó sobre la producción a cargo de Runway Center. “Se les da a las chicas talleres donde aprenden pasarela, se les trabaja lo que es seguridad, dicción, disciplina, su autoestima también. Las ayudamos en su proyección y, obviamente, a su arreglo personal”. Rivera resaltó cuánto se enfocan en que las reinas brillen con su mejor versión. “Lo mejor de todo es que es un certamen donde ellas se mantienen niñas”.

La productora Noelian Ortiz se hizo eco en promover el alcance de este tipo de certamen. “Este proyecto es muy bien bonito”, dijo. “Aporta a la niñez por la seguridad que las niñas adquieren, la autoestima. Lamentablemente, esta generación tiene muchos niños que actúan con ‘bullying’, esta es la realidad, y este tipo de proyectos ayuda a que las niñas crean en ellas mismas”.

Conoce a las reinas

Ashlyan Zayas, Teen Model Puerto Rico 2026

Ashlyan Zayas, Teen Model Puerto Rico 2026 ( Suministrada )

La joven natural de Bayamón reveló que se trata de la primera vez que compite en un reinado. “Es un nuevo reto ya que yo me dedico a bailar, es lo que he hecho toda mi vida y ahora me estoy retando a hacer cositas nuevas”, dijo con ilusión la reina de 17 años, y aseveró que “la disciplina y la confianza” son cualidades que sobresalen de su personalidad.

Las pasarelas y los momentos que ha compartido con las otras participantes se suman a las experiencias valiosas que ha derivado hasta ahora en el proceso de formación. Uno de los desafíos para el que se prepara es para comenzar estudios universitarios mientras abraza su preparación en el certamen. “Voy para la Universidad del Sagrado Corazón, donde voy a estudiar comunicaciones, periodismo y un ‘minor’ en danza”.

Mensaje: “Todo se puede lograr con esfuerzo, dedicación, disciplina y el apoyo de nuestros papás, que son los que nos llevan a crear estos momentos bonitos. Y que luchen, que todo es posible en esta vida”.

Leah Feliciano, Pre Teen Model Puerto Rico 2026

Pre Teen Model Puerto Rico 2026, Leah Feliciano ( Suministrada )

La reina de 11 años confesó que “ha sido fantástico” el proceso de preparación que ha iniciado para la competencia del año próximo. Al hablar de la belleza, la pequeña fue enfática en promover que va más allá de un aspecto físico, porque “no es tan solo lo que tienes por fuera, sino cómo tratas a las personas, cómo somos por dentro”. Feliciano, natural de Carolina, también manifestó cuánto tendrá prioridad cumplir con sus compromisos académicos mientras va participando de todos los talleres que la dirijan a potenciar su talento de cara a la competencia. “Yo voy a estar estudiando mucho y mi familia me ayuda mucho”.

Mensaje: “Yo diría que siempre se esfuercen porque esto es un logro, y esto se gana con mucho esfuerzo”.

Itzelymar López, Mini Model Puerto Rico 2026

Mini Model Puerto Rico 2026, Itzelymar López ( Suministrada )

Ir cultivando el amor propio es uno de los aprendizajes que más atesora la reina de 10 años, quien confesó que le interesaría continuar compitiendo en este tipo de certámenes. “Lo que me ha gustado es aprender de la seguridad en las personas, la autoestima”, dijo con emoción la arecibeña. De paso, confesó que “las pasarelas y la seguridad mía” son aspectos en los que confía para sobresalir en la competencia. “Lo más que me ha llamado la atención es tener nuevos amigos”, expresó sobre una de las ganancias que ha derivado de su experiencia. La manera en que nos comportamos con quienes nos rodean es uno de los aspectos que considera de gran relevancia. “Belleza es ser amable, ser respetuosa hacia las demás personas”.

Mensaje: “Que persigan sus sueños porque puede pasar que sus sueños se hagan realidad”.

Ana Alvelo, Baby Model Puerto Rico 2026

Baby Model Puerto Rico 2026, Ana Alvelo ( Suministrada )

Formar parte de este certamen le recuerda a Ana Alvelo lo valioso de confiar en lograr las metas. “Toda mi vida he soñado ser una reina. Nunca imaginé convertirme en una reina a nivel Puerto Rico”, celebró la vivaracha modelo de 7 años, natural de Aibonito, y analizó lo que considera relevante para ayudarla a traer el cetro internacional. “Yo siempre me tengo fe, y casi siempre que tengo fe en mí misma, logro las cosas”, enfatizó la menor, para quien el arte y la belleza van de la mano. Además, resaltó con orgullo que a la hora de prepararse, tanto a nivel académico como en temas de reinado, “aprendo muy rápido” y “mis papás me ayudan”.

Mensaje: “Que luchen, que los sueños se pueden cumplir”.

Nuevas oportunidades

En la actualidad, Mini Model World Puerto Rico cuenta con un periodo de inscripciones para seleccionar a las representantes oficiales de la isla en la edición internacional de 2027. Las interesadas deben estar entre las edades de 5 y 17 años. Cada categoría es según el rango de edad.

Baby Model Puerto Rico es para participantes entre 5 y 7 años. Mini Model Puerto Rico, de 8 a 11 años; Pre Teen Model Puerto Rico, de 12 a 14 años; y Teen Model Puerto Rico, de 15 a 17 años.

La gala final para seleccionar a las representantes para la edición internacional de 2027 será el 1 de febrero de 2026 en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. Para más información sobre el certamen, puedes llamar al 787-717-2229.