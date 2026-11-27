La exhibición The Miss Universe Experience concluyó, tras 43 días de exposición en Plaza Las Américas, en Hato Rey y la visita de 62,242 personas, informó la directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel.

Esta exhibición se abrió con motivo de la celebración del 75 aniversario del concurso de belleza Miss Universe, el cual se celebró en Puerto Rico. La muestra histórica y cultural permitió al público conocer de cerca el legado de uno de los certámenes de mayor reconocimiento internacional.

La exhibición se llevó a cabo del 12 de octubre al 23 de noviembre en Plaza Las Américas. Fue sede de la presentación de la nueva corona, la cual ganó Puerto Rico, con su representante Jennifer Barreto.

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“Agradecemos a Miss Universe Organization por hacer posible una edición que ha sido un éxito para Puerto Rico, tanto por los beneficios que representa para nuestra economía y la industria turística como por la visibilidad alcanzada ante el mundo. The Miss Universe Experience fue parte de las iniciativas que permitieron compartir este acontecimiento histórico con nuestra gente y quienes nos visitaron”, expresó Robles Cancel en comunicado de prensa.

Con acceso libre de costo, el espacio reunió 18 coronas, vestuarios, artículos de colección y piezas históricas representativas de las distintas etapas del certamen. También rindió homenaje a las cinco puertorriqueñas que, previo a esta edición, habían conquistado el título de Miss Universe, resaltando el estrecho vínculo de Puerto Rico con la historia de la organización.

Entre los momentos más destacados figuró la presentación oficial de la nueva corona conmemorativa del 75 aniversario de Miss Universe, celebrada el pasado 12 de noviembre, que contó con la presencia de candidatas internacionales y representantes de la organización.

Plaza Las Américas, Miss Universe Puerto Rico y el Puerto Rican Fashion History Council colaboraron en el desarrollo de este espacio que celebró la evolución del certamen, la moda y el legado de sus protagonistas.

El respaldo del público a The Miss Universe Experience complementó el éxito de las distintas actividades culturales, turísticas y de carácter social realizadas en varios municipios de la Isla, así como el de las competencias oficiales celebradas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Una producción de calibre mundial, una amplia participación del público y el histórico triunfo de Jennifer Barreto ante su gente distinguieron la celebración de la 75 edición de Miss Universe, reafirmando la capacidad de Puerto Rico para albergar grandes eventos internacionales y proyectar lo mejor del destino ante el mundo”, concluyó Robles Cancel.