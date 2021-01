El anuncio que se hizo anoche en un escueto comunicado de prensa sobre la decisión de que Valerie Vigoreaux ya no será Miss Earth Puerto Rico 2021, ni representará a la Isla en el certamen internacional, ha generado gran incertidumbre entre los lectores, que han comenzado a generar teorías sobre la posible razón para dicha determinación.

Este medio se comunicó con el relacionista de la franquicia local, Jobenny Rivera Plaza, quien expresó que la organización de Miss Earth Puerto Rico se sustenta en su posición de no emitir comentarios adicionales por el momento.

“Más allá de lo que se publicó en las redes sociales en la noche de ayer, no se puede profundizar en ningún tipo de detalles”, insistió Rivera Plaza.

Del mismo modo, Primera Hora intentó sin éxito comunicarse vía telefónica con Valerie Vigoreaux, quien tampoco ha emitido expresiones hasta el momento. Se le dejó mensajes escritos, que tampoco ha respondido.

La hija de Roberto Vigoreaux, quien representó al municipio de San Juan, fue coronada el pasado 22 de noviembre en una íntima producción como resultado de los protocolos para evitar la propagación del COVID-19.

Aunque las fotos de Vigoreaux fueron eliminadas de la cuenta oficial de Miss Earth Puerto Rico en Instagram, al momento de este escrito Valerie mantenía las suyas en su cuenta de la misma red social.

“Hace años lo soñé, nunca me atreví por un sin fin de razones y miedos que detenían mi deseo de llamarme Puerto Rico. Hasta que entendí que solo yo sere la responsable de seguir mi corazón, de luchar y sacrificar por aquello que quiero. Sacrifique, luche, soñé, trabaje en silencio y lo logre. Hoy despierto como la nueva @missearthproficial y no saben lo orgullosa que me siento al decirlo. Quién nos ve llorar, quien conoce nuestra alma y sentimientos es quien entiende lo que decimos. Tu que me lees, nunca te subestimes, no dejes de hacer lo que deseas por el que diran, porque haciéndolo bien o mal siempre hablaran. Cree en ti, lucha por la meta y lo lograras”, compartió en uno de sus posts.