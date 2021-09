Lo que comenzó como una búsqueda personal de un mejor estilo de vida, en cuestión de la alimentación y cuidado físico, poco a poco se tornó en una oportunidad para compartir los resultados que Cristi Miranda jamás pensó observar en su propio cuerpo.

Ahora ostenta el título “World Beauty Fitness Fashion 2021″, que por primera vez lo carga una puertorriqueña, en este caso de la diáspora. La boricua, radicada en Orlando, Florida, hace 20 años, se coronó el pasado 14 de agosto en el hotel Paris Las Vegas y esta semana se encuentra de visita en la Isla para promover su logro.

“Para mí fue una sorpresa. Todas estábamos muy preparadas para esa competencia. En ningún momento miré hacia el lado, solamente supe que tenía que hacer lo que estaba en mi control. Enfoqué todas mis energías en lo que es la alimentación y los ejercicios”, expresó la menor de los cinco hijos del cantante Ismael Miranda. El entrenamiento lo comenzó en octubre del 2020 y la dieta fue el mayor reto en ese proceso de preparación.

La competencia incluyó evaluaciones en los renglones de moda, belleza y fitness.

“Jamás en mi vida pensé que fuese capaz de hacer lo que hago, pararme al frente de tantas personas, siendo una persona tímida, de poder inspirar y motivar a tantas mujeres y eso es lo que realmente me llena y me da propósito”, afirmó Miranda, de 37 años.

La también ganadora del título “Miss Bikini USA” (Atlantic City, 2019) comenzó a acondicionar su cuerpo hace cinco años con el interés de alcanzar una mejor salud. No obstante, los cambios observados la motivaron a debutar en el campo de los certámenes de belleza.

“Cuando empecé todo esto, me encantó cómo me sentía físicamente, me encantó cómo tenía más energía y ahí es que empecé a enamorarme, pero en el momento en que empecé a enamorarme, también empecé a ver a tantas personas que estaba pudiendo inspirar y motivar al mismo tiempo, y ahí sí le cogí el gustito a todo esto”, compartió la madre de un joven de 17 años.

“Yo no estaba acostumbrada a tener la disciplina que actualmente tengo, eso me tomó tiempo, pero la disciplina y la consistencia que hay que tener para poder llegar a estas metas es lo más importante”, sostuvo.

Aparte de esta faceta, Miranda se destaca como estilista y maquillista.

Sus responsabilidades como la nueva ““World Beauty Fitness Fashion 2021″ básicamente consisten en mantaner una buena imagen, tanto en lo personal, como para la marca que representa.