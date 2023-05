La alegría y el orgullo que despierta Dayanara Torres entre sus compueblanos es igual o más que hace tres décadas, cuando vistiendo su traje típico en el certamen de Miss Universe le exclamó al mundo que estaba allí en representación de Toa Alta, Puerto Rico.

Personas de todas las edades se reunieron a lo largo de la ruta que llevó la caravana en celebración del 30 aniversario del triunfo de la toalteña en el certamen de Miss Universe.

Hasta el punto de salida, en la avenida La Providencia, llegó Roberto Valentín desde Lajas con la expectativa de tener otro contacto con su reina de belleza preferida. Compartió que conserva una foto en la que aparece con ella, teniendo él tres años de edad.

PUBLICIDAD

“Tengo una foto con Dayanara cuando fue a entregar la corona de Miss Puerto Rico ya siendo Miss Universo, que ese año el concurso fue en Loíza. Yo tenía tres años y medio. El pasado año a ella la llevaron a Lido (joyería), y yo fui y ella me firmó la foto; estaba en shock, porque no podía creer que tuviera esa foto desde que tenía tres años”, contó con la contentura reflejada en el rostro.

“Quise acompañarla en este momento, porque de las cinco que tenemos, ella es mi favorita. Todas han marcado su antes y después, pero en el caso de ella su humildad, su sencillez, su dulzura, su carisma, la belleza que ella irradia... dondequiera que va se siente orgullosa de ser de Puerto Rico y creo que eso es lo que más me ha ayudado a conectar con ella”, agregó Valentín.

La reina de belleza se mostró feliz y risueña con el público que la esperaba por las calles de Toa Alta. ( Josian Bruno Gómez )

Jesús Castro, de la urbanización La Providencia; y Gilberto Sanjurjo y Mayra Cruz, de Terrazas del Toa, asimismo, resaltaron la humildad de Dayanara Torres como una cualidad que la distingue. “Ella viene de una familia muy humilde y eso es grande para nosotros”, destacó Castro.

Cruz, por su parte, recordó la noche del 21 de mayo de 1993 cuando la Isla se paralizó con el triunfo de la tercera puertorriqueña en Miss Universe. “Fue el grito de alegría, se enteró toda la calle de que Puerto Rico (ganó)”, dijo la toalteña. “Fue una de las mejores participantes que tuvo Puerto Rico”.

Dayanara Torres llegó escoltada a la avenida La Providencia cerca de las 2:00 p.m., acompañada de sus hijos Cristian y Ryan Anthony, su novio Marcelo Gama, su madre Luz Delgado y su hermana Jeanette Torres. Al observar a las decenas de personas que aguardaban para verla, la emoción casi le quiebra la voz.

PUBLICIDAD

“(Han sido) muchos días muy especiales, memorables, no me lo puedo imaginar, pero no lo puedo olvidar, mis hijos viendo todo esto, es hermoso”, expresó.

Toa Alta apoyó a Dayanara Torres en la celebración del 30 aniversario de haberse coronado como la reina indiscutible de la belleza en el certamen de Miss Universe. ( Josian Bruno Gómez )

Dijo que su novio, “no se lo podía perder”, y realmente no se perdió ni un instante. La siguió de cerca a lo largo de la ruta, que se extendió por casi tres horas.

Antes de abordar la plataforma en la que recorrería su pueblo, la actual coanimadora del programa “El gordo y la flaca” (Univisión) expresó que quería reciprocar a su pueblo con “felicidad” y “alegría”, porque “se lo merecen; han sufrido mucho en los últimos años, quiero darle ese empuje de alegría”.

Una vez salió la caravana, el pueblo se entregó en muestras de admiración. La saludaban, le lanzaban besos y trataban de capturar el momento con sus celulares. Ella, igualmente, hacía lo posible por que no se le escapara ni una persona sin devolverle el saludo, aún cuando el calor podía llegar a ser desesperante.

“(Ha sido) hermoso ver a tantas niñitas salir a saludar y la emoción de la gente de mi pueblo, eso no tiene precio. Es hermoso, tanta gente mayor que me bendice, nunca lo voy a olvidar”, manifestó Torres durante la caravana encabezada por los clubes Familia Jeep PR, Los Realengos y Los Clandestinos.

Disfrutar este momento con sus hijos fue para ella de lo más significativo. “No nos hemos podido comunciar en el medio de todo esto, pero ver que están viendo mi pueblo, donde viví; una de las calles que pasamos era cerca de mi casa y poderles decir, ‘esa es mi panadería’, es emocionante”, afirmó la “eterna reina”, como la nombran, que para la ocasión vistió un diseño de Gustavo Arango con joyería de Lido.

PUBLICIDAD

Sobre el respeto que le muestra su pueblo, sobre todo por la humildad que refleja, reconoció que es un valor heredado de sus orígenes. “Creo que eso viene de mi familia, de mi pueblo, somos un pueblo humilde, quizás por venir de un hogar sin lujos, nos hace más humildes y eso es algo lindo, es algo de lo que uno se siente orgulloso y siempre trato de mostrarles y enseñarles eso a mis hijos”, resaltó.

De este reencuentro con su gente, aseguró que se lleva otro baúl repleto de recuerdos que la acompañarán el resto de su vida. “Todas estas memorias son para siempre, así como hace 30 años que no lo olvido; ver a mi pueblo, a mi gente, a Puerto Rico, darme su cariño después de 30 años, que no hay por qué y a vces me pregunto por qué me merezo tanto cariño, y así como me quieren a mí, los quiero yo a ellos”, puntualizó.

Las emociones fueron similares entre sus seres queridos. Para la madre Luz Delgado fue motivo de agradecimiento. “Mi hija adora, no solamente al pueblo de Toa Alta, sino a Puerto Rico entero, y para ella esto es algo que se lo va a disfrutar y a vivir como si fuera 30 años atrás”.

El novio, el productor de televisión Marcelo Gama, se expresó fascinado con el cariño que le manifiesta el país después de tanto tiempo. “Paa mí es muy emocionate ver cómo la gente la ama todavía, 30 años después y que todavía se ve la pasión de la gente, y lo más interesante es que diferentes generaciones la aman”, valoró.

PUBLICIDAD

Destacó la humildad como su principal atributo. “Es que ella es lo que es aquí como es en la casa, es lo que más me impresiona de ella; la misma persona que está aquí montada es la misma persona que está en la sala”.

Dayanara Torres llegaría a la pública en una caleza para el cierre de la celebra en su honor, un evento en el que la acompañó el alcalde Clemente “Chito” Agosto.

Pero antes de partir la caravana, desde tempranas horas del día, cientos de personas se dieron cita en la plaza pública de Toa Alta para presenciar la llegada de la ex Miss Universe. Coincidiendo con la celebración del Festival Agrícola del Toa, el municipio de Toa Alta apoyó a la exreina de belleza y compueblana en la celebración.

Francisco Rosa y Carmen Rivera fueron dos de los tantos de visitantes que pasaron por la carpa en la que se recogen los momentos vividos por Dayanara tras ganar la corona en 1993 y el posterior recibimiento de pueblo que se le hizo. ( Miguel J. Rodríguez Carrillo )

Como era de esperarar, fueron muchas las personas que llegaron hasta el lugar para celebrar la cita, tanto del municipio donde se crió Torres, sino de muchos otros pueblos, para ver de cerca a la modelo y presentadora.

“Dayanara es y será siempre será la reina del pueblo de Toa Alta”, indicó Alberto Ortiz, residente del municipio. “Para nosotros es un gran orgullo que sea de aquí. No podía faltar a este recibimiento”.

Se espera que Dayanara se dirija al público en la tarima dispuesta en la plaza. En dicha tarima pasarán grandes cantantes como el salsero Charlie Aponte y el merenguero Manny Manuel, quien dará cierre a la velada.

“La verdad es que ella se merece esto y mucho más. Es bien sencilla y representó a todos los puertorriqueños”, dijo por su parte Carmen Rivera, quien viajó desde Aguas Buenas con su esposo Francisco Rosa. “Ella se merece esto y más”.

Como parte del Festival Agrícola del Toa, en la plaza hay kioscos de artesanías, comida típica y juegos.