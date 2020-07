View this post on Instagram

Mayo es el Mes del Melanoma. . Si notas un cambio en tu piel, un lunar nuevo de borde irregular, colores diferentes, crece, etc. Haz una cita con tu dermatólogo... Detección temprana es clave. Es hora de pensar en ti... 🦠 If you notice a new spot on your body, a mole with irregular color, borders, grows, etc. Please call your doctor. Early detection is key. It's time to think of yourself! 🙏🏻 Buwan ng Mayo. #MelanomaAwareness #Buwan Bigyang pansin ang iyong balat! #💃🏻 #UnidosContraElMelanoma #Awareness #CorreLaVoz #Concientizar #CancerAwareness #CancerWillNotWin #melanoma #cancer #MelanomaCancer #Month #May #Guerrera #iGotThis #Positive