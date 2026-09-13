Tras varios meses de preparación, Jomar Rosa Malavé, Mister International Puerto Rico 2026, partió con destino a Tailandia, donde representará a la Isla en la competencia de belleza Mister International 2026.

el joven natural de Adjuntas llegará al otro lado del mundo para probarse en pasarela, proyección escénica, condición física, etiqueta, imagen y entrevista de jurado, áreas que componen la distinguida competencia masculina, la que este año cuenta con más de 50 candidatos.

Durante las actividades oficiales, los embajadores se trasladarán a Phuket, uno de los destinos turísticos más reconocidos de Tailandia. Allí participarán en diversas actividades y tendrán la oportunidad de conocer algunos de los paisajes naturales y escenarios costeros más emblemáticos del país asiático.

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Para Rosa Malavé, representar a Puerto Rico a este nivel va mucho más allá de una competencia. Es la oportunidad de representar nuestra cultura, identidad y esencia, y demostrar el carisma y la calidad humana de los puertorriqueños ante millones de personas.

“Representar a Puerto Rico es un honor y una responsabilidad que asumo con mucho orgullo. Deseo dejar el nombre de nuestra Isla en alto”, expresó el modelo.

En la historia del certamen internacional, Puerto Rico ha clasificado varias veces entre los semifinalistas y finalistas, pero no ha logrado ganar el cetro.

La gran final de Mister International 2026 será el sábado, 26 de septiembre, a las 7:00 a.m., hora de Puerto Rico.

Por otra parte, la organización Mister Beauty International Puerto Rico anunció que ya están abiertas las inscripciones para la edición local de 2027. Los interesados en conocer los requisitos, el proceso de inscripción y las próximas actividades del certamen pueden mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales de Mister Beauty International Puerto Rico en Facebook e Instagram.