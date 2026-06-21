El Teatro Municipal de Cayey se convirtió la noche del sábado en el escenario de la gran final de Mister Beauty International Puerto Rico 2026, una velada cargada de emoción, energía y grandes momentos que reunió a 23 jóvenes representantes de distintos municipios de la Isla.

Los participantes demostraron su preparación, disciplina y compromiso en busca de convertirse en los nuevos embajadores de la belleza masculina boricua y representar a Puerto Rico en importantes certámenes internacionales.

La gala contó con la participación especial del conocido modelo filipino Kirk Bondad, actual Mister International 2025, quien además integró el jurado de la competencia. Asimismo, el cantante JL, conocido por su participación en el programa The Voice de NBC, se presentó en el escenario junto a los candidatos, dando un toque especial al espectáculo de la noche.

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La primera etapa de la competencia incluyó la selección del Top 15, integrado por los representantes de Arecibo, Guánica, Carolina, Morovis, Barranquitas, Toa Baja, San Juan, Mayagüez, Gurabo, Guaynabo, Jayuya, Ponce, Trujillo Alto, Rincón y Barceloneta.

Durante la gala también se entregaron premios especiales a varios concursantes destacados. El representante de Toa Baja recibió el Premio Compromiso; Guánica obtuvo el Premio Elegancia; Jayuya fue reconocido con el premio a Mejor Rostro; San Juan recibió el galardón a la Mejor Piel; Guaynabo obtuvo el premio de Mejor Sonrisa; Barranquitas fue distinguido por su labor comunitaria; y Mayagüez obtuvo el premio al Mejor Cuerpo.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el anuncio de los candidatos que tendrán la responsabilidad de representar a Puerto Rico en escenarios internacionales durante el próximo año. Los títulos principales recayeron: en Jomar Rosa (Jayuya), quien fue coronado como Mister International Puerto Rico 2026; Armando Cordero (Mayagüez), designado Mister Global Puerto Rico 2026; y Rafael Pagán (Arecibo), nombrado Man of the Year Puerto Rico 2026.

La organización también sorprendió al público al anunciar dos designaciones adicionales. Marc Anthony Figueroa (Guánica) fue seleccionado como Mister Friendship Puerto Rico 2026 y Janiel Ríos (Rincón) recibió el título de Caballero Universal Puerto Rico 2026.

La edición 2026 de Mister Beauty International Puerto Rico concluyó como una noche memorable, marcada por el talento, la hermandad, la sana competencia y la emoción de conocer a los hombres que llevarán con orgullo el nombre de Puerto Rico por el mundo.

La organización informó que las inscripciones para la edición de 2027 ya están abiertas para hombres de entre 18 y 40 años.

Para más información pueden visitar las redes sociales del concurso (@mr.bipr).