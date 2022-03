La corona del certamen de Miss Mundo 2021 pertenece a Polonia con el triunfo de Karolina Bielawska Polonia.

La 70 edición del concurso, que se celebró en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, inició con la presentación de las 40 finalistas.

La nueva reina recibió la corona de Toni-Ann Singh, Miss Mundo 2019, quien permaneció como soberana debido a la posposición del certamen en 2020 y 2021 por la crisis de salud mundial por el COVID-19.

Miss Polonia prevaleció ante las candidatas de Estados Unidos (Shree Saini) y Costa de Marfil (Olivia Yacé), primera y segunda finalistas, respectivamente.

Miss Polonia, Karolina Bielawska ( Captura )

Al cuadro de las 13 finalistas lograron entrar Vietnam (Do Thi Ha), México (Karolina Vidales), Irlanda del Norte (Anna Leitch), Filipinas (Tracy Pérez), Polonia (Karolina Bielawska), Somalia (Khadija Omar), Estados Unidos (Shree Saini), Colombia (Andrea Aguilera), República Checa (Karolína Kopíncová), Francia (April Benayoum), India (Manasa Varanasi) e Indonesia (Pricilia Carla Yules).

La puertorriqueña Aryam Díaz Rosado terminó su representación en la búsqueda de la tercera corona de belleza de Miss Mundo para Puerto Rico al quedar fuera del grupo de las 13 finalistas. La boricua, quien ganó el título en el certamen local representando a Naranjito, competía por la tercera corona de belleza de la organización para la Isla. Esto provocó abucheos por parte del público. Incluso, un grupo de puertorriqueños cantaba fuertemente: “Vámonos, vámonos, vámonos, que la parranda se acabó”. Decenas de personas se levantaron de sus asientos, mostrando desinterés en lo que resta del evento final.

Al llamado de las seis favoritas, entraron Estados Unidos, Indonesia, Polonia, México, Irlanda del Norte, Costa de Marfil.

La conducción del evento estuvo a cargo del actor británico Peter Andre y del actor mexicano Fernando Allende.

La Orquesta Filarmónica de Puerto Rico estuvo a cargo de la participación musical.

Tuvo sus fallas

La transmisión del certamen contó en varias ocasiones con interrupciones abruptas y fallas de sonido, así como con evidente falta de coordinación en la transición de algunas intervenciones. El espacio reducido del recinto llevó a que la orquesta permaneciera de fondo en el escenario a lo largo del evento, lo que restó un espacio exclusivo para el protagonismo de las candidatas.

7 Fotos 40 finalistas compiten por la corona de Miss Mundo 2021 en el certamen que se celebra en vivo en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.

Miss Mundo 1975, la puertorriqueña Lady Wilnelia Forsyth o Wilnelia Merced, contó con una intervención especial para honrar la misión y el legado del concurso a través de los 70 años de historia, que se rige balo el lema “Belleza con propósito”. Con esta premisa, formó parte del encendido de 7,000 velas en solidaridad con Ucrania y el mensaje de paz solicitado por Miss Mundo Ucrania 2016, Oleksandra Kucherenko. Sin embargo, fue empañado al ser recibida por abucheos, que se repitieron con la presentación del empresario estadounidense Brock Pierce, involucrado en el escándalo de la demanda de Puerto Rico With A Purpose (PRWAP) a Reignite Reignite Inc. y Stephanie del Valle (Miss Mundo 2016). Los abucheos a Pierce también ocurrieron cuando fue presentado, momentos antes, como miembro del jurado.

La voz de Toni-Ann Singh, Miss Mundo 2019, en el tema The Prayer y Never Enough, lució desentonada, en especial con los tonos más agudos.

Escenarios de los encantos de Puerto Rico formaron parte del interés de resaltar los atributos de la Isla. Cabe mencionar que en el vídeo del recorrido turístico mantuvieron los visuales de Stephanie del Valle, Miss Mundo 2016, quien en febrero renunció a ser conductora del evento tras los escándalos que surgieron desde finales del año pasado. El primero, relacionado con la posposición del certamen en diciembre del año pasado por el aumento de casos con COVID-19 reportados dentro de la organización. Posteriormente, por la demanda de Puerto Rico With A Purpose (PRWAP) alegando un presunto fraude por parte de la exreina de belleza Stephanie del Valle, gestora inicial del evento en Puerto Rico a través de Reignite Inc. Y luego, por la contrademanda millonaria de Miss Mundo 2016 por daños morales, angustias mentales, daños punitivos y la pérdida de oportunidades para hacer negocios.

Por otro lado, Puerto Rico se convirtió en el primer país de habla hispana en ser sede del certamen, que es de origen europeo. Como parte del evento, en noviembre del año pasado, cerca de 100 candidatas arribaron a la Isla.