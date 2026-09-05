Joheirry Mola, representante de República Dominicana, se coronó hoy, sábado, como la nueva Miss Mundo 2026, en la ciudad de Nha Trang, Vietnam.

La beldad se alzó con la “corona azul” en la edición de aniversario del certamen de “belleza con propósito” luego de enfrentarse a un reñido “Top 6″, integrado por las representantes de Eritrea, Vietnam, España, Sudáfrica, Malasia y la eventual ganadora.

Con este triunfo, Mola logró que la región de las Américas y el Caribe se impusiera en la competencia y permitió a Quisqueya reconquistar el título internacional, el cual no obtenía desde que Mariasela Álvarez lo ganara en 1982.

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Elisabeth Reynés Alabern, Miss España, y Taanusiya Chetty, Miss Malasia, fueron primera y segunda finalista, respectivamente.

Puerto Rico queda fuera del Top 20

Suil Anyelina Pagán, la Miss Mundo de Puerto Rico, logró avanzar al grupo de las 40 semifinalistas tras triunfar a mediados de agosto en la prueba del “Sports Challenge”. Sin embargo, la boricua no consiguió un pase al “Top 20″, ya que por la región de Américas y el Caribe clasificaron Brasil (Gabriela Botelho), Estados Unidos (Mary Sickler), Argentina (Alina Akselrad), Perú (Josiane Sciotti) y la hoy soberana dominicana.

Tras culminar su participación en el certamen, la doradeña compartió una imagen desde la tarima a través de sus historias de Instagram.

“¡Qué mes tan inolvidable! Mi más sincero agradecimiento a cada persona que me apoyó y me brindó su cariño en este camino. Conservaré estos recuerdos conmigo para siempre”, escribió la delegada puertorriqueña.

La gala final reunió a 111 candidatas en un escenario al aire libre frente al mar, en el que la tailandesa Opal Suchata Chuangsri entregó su corona. La conducción de la velada estuvo a cargo del actual Mr. World, el boricua Danny Mejía, junto a la puertorriqueña Stephanie del Valle, Miss Mundo 2016.

Las clasificaciones de la noche

El Top 12: Integrado por Zimbabue, Malasia, Brasil, República Dominicana, Filipinas, Vietnam, Sudáfrica, Zambia, Francia, España, Eritrea y Nigeria. Las últimas dos clasificaron gracias al voto del público.

Integrado por Zimbabue, Malasia, Brasil, República Dominicana, Filipinas, Vietnam, Sudáfrica, Zambia, Francia, España, Eritrea y Nigeria. Las últimas dos clasificaron gracias al voto del público. El Top 20: Compuesto por Malasia, Zimbabue, Zambia, Filipinas, Francia, Perú, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Brasil, Islas Cook, China, Vietnam, Senegal, Kenia, Sudáfrica, España, Bélgica, Gibraltar y Ucrania.

Compuesto por Malasia, Zimbabue, Zambia, Filipinas, Francia, Perú, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Brasil, Islas Cook, China, Vietnam, Senegal, Kenia, Sudáfrica, España, Bélgica, Gibraltar y Ucrania. El Top 40: Estuvo conformado por diez representantes de cada una de las cuatro regiones continentales:

Estuvo conformado por diez representantes de cada una de las cuatro regiones continentales: Américas y el Caribe: Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Belice, República Dominicana, Canadá, Guyana Francesa, Perú, Brasil, Argentina y Estados Unidos.

Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Belice, República Dominicana, Canadá, Guyana Francesa, Perú, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Europa: Inglaterra, Alemania, Francia, España, Gibraltar, Bélgica, Ucrania, Gales, Polonia y Escocia.

Inglaterra, Alemania, Francia, España, Gibraltar, Bélgica, Ucrania, Gales, Polonia y Escocia. África: Zambia, Sudáfrica, Nigeria, Zimbabue, Eritrea, Mozambique, Malaui, Kenia, Tanzania y Senegal.

Zambia, Sudáfrica, Nigeria, Zimbabue, Eritrea, Mozambique, Malaui, Kenia, Tanzania y Senegal. Asia y Oceanía: Indonesia, Filipinas, Vietnam, Malasia, Camboya, China, Islas Cook, India, Turquía y Líbano.

La próxima edición de Miss Mundo será el próximo año 2027 desde Tanzania, marcando la primera vez que la competencia toca tierra africana.