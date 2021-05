La joven Ninoska Figueroa Jiménez, de 19 años de edad se convirtió en la nueva Miss Borinquen Teenage en un concurso celebrado a finales de abril en en el Auditorio del Instituto Desarrollo del Niño en la ciudad de Carolina.

Figueroa Jiménez del pueblo de San Sebastián se impuso a otras 14 candidatas del certamen que oficializó su vigesimoséptima edición.

“Primeramente, quiero agradecer a Dios porque sin él no estuviera donde estoy hoy día. Agradezco a mis padres por siempre decir presente en cada aventura e invento que tenga”, dijo la pepiniana luego de ser coronada.

“Solo resta decir que no me cabe la emoción en el pecho. Representé orgullosamente mi hermoso pueblo de San Sebastián y ahora me toca el turno de representar a mi precioso país. Llegó el turno de poner nuestra pequeña isla, Puerto Rico, por todo lo alto”, agregó.

PUBLICIDAD

La primera finalista fue la representante de Arecibo Adriana Mercado, la segunda finalista fue la representante de Ponce, Anette Santini, tercera finalistafue la representante de Las Piedras Yandel y la posición de cuarta finalista fue la representante de Naranjito Keishliany Burgos.

El panel de jurado que eligió a la nueva reina estuvo compuesto por la top model y exreina de belleza, María Rosa Silva el missiologo Pedro López, el periodista Robert Colberg, el missiólogo Edgardo Virella y Miss Borinquen Teenage 2019, Nayeli Collado.

La nueva reina representará a Puerto Rico en el concurso Miss Teen Tourism 2021 a celebrarse próximamente en Manila, Filipinas