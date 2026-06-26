Jennifer Barreto, la representante del pueblo de San Sebastián, fue coronada esta noche como la nueva Miss Universe Puerto Rico 2026, en una gala final cargada de emociones y giros con el formato “renovado” de la selección de finalistas desde el Bellas Artes de Caguas.

La participante de 27 años logró superar los diversos retos que tuvieron que afrontar desde la “Ciudad Criolla”, desde un desfile de traje de baños atropellado por la interpretación de Elvis Crespo y El Blachy, una presentación en vestido de gala insípida que contó con la participación del cantante Ken-Y, y la tradicional sesión de preguntas, donde la profesional de la salud mental logró brillar con su naturalidad y perspicacia.

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El momento definitivo de la pepiniana fue cuando le tocó contestar la segunda pregunta final, cuando le preguntaron cual es el valor que necesita la anfitriona de Miss Universe, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Mucho más que la autenticidad, la vida me ha equipado con las herramientas necesarias en una mujer culturalmente competente, con el don de filantropía, de conectar, y de reivindicarse, y esas cualidades no sólo son para representar la mujer boricua, sino lo que es la mujer universal, así de que tener la oportunidad de representar, voy a poder conectar con el universo entero, y darles una muy buena bienvenida a Puerto Rico”, respondió.

En cuanto a las otras finalistas, Chelsea García, la representante de Añasco se consagró como cuarta finalista del certamen de belleza, mientras que Nicole Marie Colón, la beldad de Aibonito, ocupó la posición de tercera finalista. Por otro lado, Vivianie Díaz Arroyo, quien representó el pueblo de Aguas Buenas, quedó como segunda finalista de la competencia, mientras que Génesis Mary Dávila, que representó el pueblo de Arroyo una vez más, quedó como virreina.

Las reinas que llegaron al Top 8 fueron Utuado (Krystal Lorene González Del Valle), Orocovis (Ariana Pagán González), Salinas (Natalia Molina Colón).

Por otro lado, las “misses” que ocuparon el cuadro de las Top 15 fueron Juana Díaz (Anaís Torres Colls), Caguas (Fabiola Esther Medina Soltero), Manatí (Kiashalee Ruiz Maldonado), Coamo (Mayra Alejandra Núñez Soto), Carolina (Yamirelis Carrasquillo Fernández), Dorado (Winedly Lugo Lind), Toa Baja (Vicky Carbonell Cuevas).

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El panel de jurado que evaluó a las candidatas está compuesto por la emperesaria y dueña de D’Royal Brides, Damaris Díaz, la periodista Astrid Rivera, el cirujano plástico Orlando Cañizares, la telerreportera de NotiCentro y presidenta del jurado, Sylvia Verónica Camacho, la primerísima actriz y producta Ángela Meyer, el empresario y diseñador Emilio Olabarrieta, y la cantautora puertorriqueña Olga Tañón.

Pendientes a Primera Hora para una ampliación.