La representante de Toa Alta, Alanis Bravo, se coronó ayer como la nueva Miss Borinquen Teenage 2022 en el concurso celebrado en el hotel Embassy Suites de Isla Verde.

La joven de 19 años, es estudiante de terapia del habla.

“Haber ganado Miss Borinquen Teenage es para mi un honor. Me siento sumamente bendecida y agradecida por el apoyo que me dieron desde el día uno. El ganar la corona para mi no es el final si no más bien el principio de todo un año de responsabilidad y servicio para donde sea que así me lo permitan”, dijo la nueva reina tras ganar el cetro.

La representante Arecibo ocupó la posición de primera finalista, San Sebastián el de segunda finalista, la tercera finalista fue la representante de Lares y la candidata de Barceloneta fue la cuarta finalista.

Bravo representará a la isla próximamente en el concurso Miss American Collegiate que se celebrará en Estados Unidos.

El director del certamen, William Javier Ortega se mostró satisfecho con la selección del jurado y destacó las cualidades de la nueva soberana.

“Es una joven disciplinada responsable y muy inteligente Estoy seguro que traer a la corona Internacional del evento que se llevará a cabo en la ciudad de Miami”.

Miss Borinquen Teenage se fundó en el año 1979 y entre sus pasadas reinas se destacan la comunicadora Haydeé Rosario quien se coronó en el 1993 Aryam Díaz, actual Miss Mundo de Puerto Rico, quien obtuvo este cetro en el 2018.