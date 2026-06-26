¡Mas cerca de conocer a la ganadora!

Cinco reinas fueron elegidas para pasar a la ronda final de Miss Universe Puerto Rico 2026, desde el Bellas Artes de Caguas.

Tras su desempeño en la primera sesión de preguntas, así como sus desfiles en trajes de baño y vestidos de gala, el panel de jurado elegió a quienes estarán más cerca que nunca de recibir el título nacional y convertirse en la anfitriona de la edición 75 de Miss Universe, que se llevará a cabo este noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Las participantes que llegaron a conquistar al jurado fueron las siguientes:

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Arroyo – Génesis Mary Dávila Pérez

Añasco – Chelsey García Agrón

San Sebastián - Jennifer Barreto

Aibonito – Nicole Marie Colón Rivera

Aguas Buenas – Vivianie Díaz Arroyo

Las reinas que quedaron fuera del segundo cuadro de finalistas fueron Utuado (Krystal Lorene González Del Valle), Orocovis (Ariana Pagán González), Salinas (Natalia Molina Colón).

Por otro lado, las “misses” que ocuparon el cuadro de las Top 15 fueron Juana Díaz (Anaís Torres Colls), Caguas (Fabiola Esther Medina Soltero), Manatí (Kiashalee Ruiz Maldonado), Coamo (Mayra Alejandra Núñez Soto), Carolina (Yamirelis Carrasquillo Fernández), Dorado (Winedly Lugo Lind), Toa Baja (Vicky Carbonell Cuevas).

Las reinas vuelven a quedar con cero puntos, y ahora tendran que responder una pregunta sencilla en la que puedan persuadir el jurado y el público de la “Ciudad Criolla” por última vez.

El panel de jurado que evalúa a las candidatas está compuesto por la emperesaria y dueña de D’Royal Brides, Damaris Díaz, la periodista Astrid Rivera, el cirujano plástico Orlando Cañizares, la telerreportera de NotiCentro y presidenta del jurado, Sylvia Verónica Camacho, la primerísima actriz y producta Ángela Meyer, el empresario y diseñador Emilio Olabarrieta, y la cantautora puertorriqueña Olga Tañón.

Revolú de producción

La gala final arrancó bien con una presentación imponente de las 35 delegadas en vestidos de lentejuelas plateados, rindiendo honor a la edición 75, del concurso de belleza internacional que se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot este noviembre, todo junto a la saliente Miss Universe Puerto Rico, Zashely Nicole Alicea Rivera.

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Pero la producción falló durante el desfile de traje de baño al traer al merenguero Elvis a interpretar canciones “Tu Sonrisa” y “Me Mataron”, lque dificultó apreciar a las reinas lucir su condición física y seguridad desde la pantalla chica.

Otro elemento que complicó el segmento fueron los efectos visuales, que terminaron opacando a las beldades que buscaron darlo todo en la pasarela.

El animador y comunicador José Santana, quien sorprendió al llegar junto a la entonces Miss Puerto Rico, Viviana Ortiz Pastrana, tuvieron la encomienda de animar el concurso internacional desde la “Ciudad Criolla”, su más reciente sede, y pese a los retrasos en llamar a las concursantes que clasificaban a las siguientes rondas, el dúo mantuvo fluidez en los escenarios.

Otros presentadores que se destacaron fueron Bryan Villarini y Catherine Paola Castro, quienes se encargaron de ofrecer detalles adicionales de la competencia, así como entrevistas algo extensas con otros artistas invitados, como Ken-Y.

Pendientes a Primera Hora para los avances de la competencia.