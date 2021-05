La exreina de belleza Denise Quiñones agradeció las muestras de apoyo que ha recibido tras darse a conocer este fin de semana su renuncia como directora de la franquicia Miss Universe Puerto Rico.

“Quiero tomar este espacio para agradecer de todo corazón el amor, el respeto y el cariño que siempre me han regalado. Gracias a todos los que me han escrito y me han expresado su apoyo en estos momentos y siempre!! Muchas veces hay que tomar desiciones que son difíciles pero necesarias para nuestro bienestar y para el continuo crecimiento de nuestras vidas”, expresó Miss Universe 2001 a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“En este proyecto laboral aprendí mucho y desarrollé nuevas destrezas pero sobre todo reafirmé cada vez más el carácter, la visión de lo que quiero en mi vida y la confianza en mi misma. Quiero agradecer desde lo más profundo a mi gran equipo de trabajo! Gracias por decir que si y por creer en mi y en mi visión cuando los llamé para esta aventura. Los amo y no hubiésemos podido lograr todo lo que logramos sin ustedes, sin su talento, entrega y amor por lo que hacen. Son un equipo extraordinario y sé y confío que seguirán siempre con el mismo nivel de entrega y excelencia!”, manifestó la modelo y cantante.

Denise aceptó la encomienda de dirigir la franquicia en 2018.

“Gracias gracias a todos los colaboradores, talleristas y cada persona que ha formado parte y que también creyeron en mi y apoyaron la visión de lo que quería crear. Gracias infinitas! A todas las jóvenes, candidates y mis tres Reinas extraordinarias.....ha sido un honor trabajar con y para ustedes! Verlas a cada una crecer y desarrollarse en un ambiente de unión y fortaleza femenina es una de las mayores satisfacciones. Gracias por ser mi razón y mi luz! Y toda mujer que me lee y me sigue...sepan que lo importante no es ser bella, lo importante es ser real y valiente ! Las quiero con todo mi corazón. Ahora me toca seguír, retomando mis pasiones y conquistando otros horizontes! Los llevo siempre conmigo. Y nos veremos en nuevos escenarios!”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Bajo su dirección, logró que las candidatas figuraran entre las favoritas en el certamen internacional. Kiara Liz Ortega entró al cuadro de las cinco finalistas en el certamen de 2018, mientras que Madison Anderson logró ser primera finalista en 2019, y Estefanía Soto fue seleccionada entre las 10 semifinalistas en el certamen internacional reciente.