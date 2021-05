Los tenedores de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico, Wapa Televisión, anunciaron esta tarde que, luego de tres años exitosos para la franquicia, la directora Denise Quiñones le informó a la gerencia que desea darle paso a otras experiencias profesionales, por lo que no continuará al frente de la organización.

“La responsabilidad de dirigir la franquicia ha sido un reto increíble para mí, al mismo tiempo que una gran oportunidad de aprendizaje y experiencia de vida. Me siento sumamente satisfecha y orgullosa tanto de mi trabajo como de la demostración de profesionalismo, entrega y compromiso de mi equipo”, expresó Quiñones mediante declaraciones escritas. “Por siempre me sentiré orgullosa de esta misión cumplida exitosamente”, concluyó.

La también Miss Universe 2001, quien logró la cuarta corona para Puerto Rico, aceptó la encomienda de dirigir la franquicia en 2018. “Para mí este es un momento de muchas emociones, sumamente especial, quiero agradecer a Wapa por darme la oportunidad, por creer en mí. No era algo que había pensado o analizado en mi vida, pero cuando me hablaron de la visión que tienen de lo que quieren lograr despertaron en mi esa creencia de que lo puedo lograr y de que realmente tengo mucha experiencia y mucho que aportarle a las nenas, eso me llena de ilusión”, dijo en ese entonces.

Bajo su dirección logró que las candidatas figuraran entre las favoritas en el certamen internacional. Kiara Liz Ortega entró al cuadro de las cinco finalistas en el certamen de 2018, mientras que Madison Anderson logró ser primera finalista en 2019, y Estefanía Soto fue seleccionada entre las 10 semifinalistas en el certamen internacional reciente.

El presidente y gerente general de Wapa TV, Jorge Hidalgo, agradeció a Denise por el tiempo que estuvo a cargo de la dirección de la franquicia y reconoce los logros que tuvo con las tres candidatas que preparó junto a su equipo de trabajo, posicionándolas entre las favoritas de sus respectivos años de representación.

“Denise hizo un trabajo extraordinario y estamos sumamente agradecidos, honrados y orgullosos de haber contado con ella como directora y ahora como asesora. Le deseo mucho éxito en los proyectos que emprenderá”.

En este momento, el equipo de franquicia continúa trabajando la agenda de la reina Estefanía Soto y preparando lo que será la nueva etapa, incluyendo el casting y el certamen local de la mano del equipo de producción de Wapa Televisión.

Se invita a las jóvenes que desean representar a Puerto Rico y tener la experiencia de recibir talleres y preparación profesional, a asistir al casting que se llevará a cabo el sábado, 5 de junio a partir de las 10 a.m. en Wapa Televisión. Para más detalles, accede a www.muniversepr.com