La modelo Delia Emily Castillo, Miss Mundo Teen 2017 y embajadora de belleza en concursos internacionales, desapareció en San Pedro El Saucito, comunidad rural de Hermosillo, cuando sus familia bajó a desayunar y ella se quedó arriba del automóvil.

La mañana del martes 1 de diciembre, la joven radicada en Estados Unidos, desapareció de forma misteriosa cuando prefirió quedarse recostada en el asiento trasero del auto en el que viajaba con sus padres. Al ser reportada en redes sociales por su familia, en los comentarios se colocó una captura de pantalla de una supuesta conversación por mensajería donde alguna persona conocida le pregunta qué pasa con la foto donde se reportó su desaparición. “Es que me salí de la casa. Y mi mamá me está buscando pero estoy bien ntp”, respondió. Luego se le pregunta si está en Hermosillo y contesta que no.

Por su parte, la madre de la modelo, Rosa Isela no da por buenos los mensajes, pues no le contesta llamadas y quiere verla a través de videollamada para quitar los reportes de búsqueda. “Por favor ayúdame a encontrarla se encuentra en peligro por favor comparte cualquier información ayudará, si tienen amigos policías o contactos que puedan ayudar”, clama la madre de Emily en redes sociales. En otro mensaje dice: “Por favor ayúdame a encontrar a mi hija comparte en tu muro y si tienen alguna información déjanos saber o llama a la policía muchas gracias”.

Parte de la familia de Emily Castillo es de Hermosillo, ella radica en Estados Unidos; a los 14 años de edad, se convirtió en la imagen de la línea de cosméticos de “Mitzi”, el diseñador de las estrellas.

Ha sido invitada para entregar y recibir premios Latinos, Premios Billboard, Latin Grammy, representante de Estados Unidos en el Carnaval Boliviano en Las Vegas, Nevada, en Nueva York como Top Model de Hollywood Ca., entre otros.