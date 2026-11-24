El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como “El Niño Prodigio”, lanzó su predicción sobre quién ganará la corona de Miss Universe 2026, cuya final se celebrará esta noche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Durante una entrevista con el presentador venezolano Rodner Figueroa, el vidente compartió los nombres de los países que, según sus predicciones, podrían disputarse el título.

“Lo que veo es estas dos mujeres agarradas de la mano, que puede ser muy fuerte... que es lo que yo veo”, comenzó diciendo.

“Yo veo a estas dos mujeres aquí agarradas de las manos, pero si tú me pones a decir a mí, esa corona no sé por qué, pero se la veo a Francia. Veo algo con Francia, pero Puerto Rico no se queda fuera... Cuando vienes a ver, las dos que están agarradas de la mano son Puerto Rico y Francia. ¡Cuida’o!”, predijo el astrólogo.

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El médium también mencionó que, mientras tiraba las cartas, le aparecía una candidata de piel oscura que estaba agarrada de la mano de otra mujer.

“Vamos a ver a quién se la dan, quién se la lleva, y esa morenita puede ser o República (Dominicana) o alguien de África”, sostuvo, aunque reconoció que en ese caso sus sentimientos podrían inclinarse por su tierra natal, República Dominicana.

La predicción de “El Niño Prodigio” llega en la recta final de la edición número 75 de Miss Universe, que este año reúne a 116 candidatas de distintos países y territorios. Entre ellas se encuentra la representante puertorriqueña, Jennifer Barreto, quien buscará quedarse con la corona frente a la competencia internacional.

La nueva soberana será elegida esta noche durante la gala final en el Coliseo de Puerto Rico.