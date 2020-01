Los reconocidos certámenes de belleza Miss Puerto Rico Petite y Miss Puerto Rico Teen entran en la fase final de inscripciones, con dos días de reclutamiento para interesadas del área norte y oeste de la Isla.

El encuentro con las interesadas del área norte será el sábado 26 de enero, a partir de las 11:00 de la mañana en la agencia de modelaje Egos, en el pueblo de Hatillo.

Aquellas jóvenes del área oeste que estén interesadas en participar, les corresponderá el domingo, 27 de enero, a partir de las 11:00 de la mañana en la agencia Altezza, en San Sebastián.

PUBLICIDAD

Para citas e información, las jóvenes que deseen asistir pueden comunicarse al teléfono 787-222-6194, o enviar un mensaje a través de las redes sociales en Facebook o Instagram.

Las interesadas en participar en Miss Puerto Rico Petite, deben tener entre 18 y 25 años y no medir más de 5’5” de estatura. Aquellas que desees asistir para inscribirse en Miss Puerto Rico Teen deberán tener entre 14 y 18 años, sin límite de estatura.

Este año, la nueva franquicia Miss Puerto Rico Petite y Miss Puerto Rico Teen presentará una oferta más competitiva para las chicas que buscan cruzar el puente hacia el mundo del entretenimiento, con charlas, clases, actividades y eventos culturales de todo tipo, con más de $25,000 en premios.

“A partir de ahora, el compromiso de la organización es que las chicas se lleven más que una corona. Que reciban las mejores herramientas, relaciones profesionales, contactos con los medios de comunicación, en fin, todo lo que se necesita para ir armando una imagen y una carrera exitosa. Estamos aquí para ofrecerles una experiencia nueva y diferente. Ambos concursos serán toda una experiencia”, dijo Carlos Montaner, nuevo director de ambas organizaciones.

La organización ahora sumó a su plantilla a la reconocida fashion stylist Jessica Palm, quien llega para asesorar la imagen de las candidatas y las reinas actuales; el entrenador Edwin Muñoz, del reconocido gimnasio Phyt New York City, en Condado, estará a cargo del entrenamiento de las reinas de la organización y proveerá información y orientación a las candidatas de la próxima edición para que puedan mantener sus cuerpos en óptimas condiciones; el estilista y make up artist Davidonne, quien por décadas ha sido la persona a cargo del arreglo personal de las reinas Petite y Teen, continúa al mando de su departamento en esta nueva fase; Benjamín Díaz, quien ha viajado el mundo entrenando reinas, será el encargado de adiestrar a las chicas en pasarela; Patricia Castellanos, de La Kozina, suplirá la dieta a las actuales reinas durante todo su reinado. Además, las organizaciones ya han realizado una alianza con Jonas Serrano, propietario del gimnasio Phyt New York City y fundador de Phyt Cares, orientada a empoderar a la juventud a través del ejercicio, para trabajar juntos todo lo relacionado a la labor social.