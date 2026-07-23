Las autoridades de Honduras investigan la muerte de Wualys Fuentes Aquino, modelo de 23 años y primera finalista del certamen Miss Universo Tegucigalpa 2026, cuyo cuerpo fue encontrado en su apartamento de la capital del país luego de que sus familiares perdieran contacto con ella durante varios días.

De acuerdo con los primeros informes, fueron sus propios familiares quienes acudieron a la vivienda, ubicada en Tegucigalpa, tras preocuparse por su ausencia. Al llegar, la encontraron sin vida y dieron aviso a las autoridades. La Policía inició una investigación para determinar qué ocurrió y, por el momento, no descarta ninguna hipótesis, incluyendo una muerte por causas naturales o la posible participación de terceros. La autopsia será clave para esclarecer el caso.

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La noticia causó conmoción en el mundo de los certámenes de belleza. La organización de Miss Universo Tegucigalpa confirmó el fallecimiento mediante un mensaje en redes sociales, en el que recordó a Aquino como una joven solidaria, siempre dispuesta a apoyar a sus compañeras y con una personalidad que dejó huella durante la competencia.

Además de dedicarse al modelaje, Wualys Fuentes Aquino estudiaba Mercadeo Internacional y Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En sus redes sociales compartía con frecuencia imágenes de sus viajes, sesiones fotográficas y momentos junto a familiares y amigos.

Su última publicación en Instagram fue un mensaje sobre la perseverancia acompañado de un video en el que practicaba boxeo. Tras conocerse su muerte, la publicación se llenó de mensajes de despedida y condolencias de seguidores, amigos y personas vinculadas al mundo de los concursos de belleza.

Mientras avanza la investigación, las autoridades hondureñas esperan los resultados forenses para establecer la causa oficial de la muerte de la joven modelo, cuya inesperada partida ha generado consternación tanto en Honduras como entre seguidores de los certámenes de belleza en otros países.