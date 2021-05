La reina puertorriqueña Estefanía Soto Torres resaltó hoy el carácter simpático, y la calidad humana que conoció de la nueva Miss Universe, Andrea Meza, a quien le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

“Algo que me cautivó de ti y que siempre llevaré en mi memoria es tu hermosa risa. Siempre andabas riéndote a carcajadas y llenabas con ella el ambiente de mucha energía positiva. Una risa de gozo y muy, muy genuina que caracteriza el ser que llevas dentro. Como te dije al oído al momento de tu coronación: estoy muy contenta de que seas tú nuestra representante, bella por dentro y por fuera”, establece parte del mensaje que compartió junto con unas fotografías del momento en que la felicitó tras la coronación.

PUBLICIDAD

Miss Universe Puerto Rico, igualmente, confesó su mezcla de emociones por no haber figurado entre el grupo de cinco finalistas para la corona de este año. De una parte, sintió la decepción, y de otra, asegura estar tranquila por su desempeño a lo largo de la competencias.

Sus expresiones fueron parte de una entrevista transmitida esta mañana por “Noticentro”, Wapa.

“Yo me preparé muchísimo y tenía muchísimo entusiasmo de poder llegar a esa parte de hablar, de dar a conocer mis mensajes, mis pensamientos, que todos sabemos que parte de lo que era Miss Puerto Rico, era que contaba con esa parte muy fuerte, así que fue una sorpresa y un poquito de decepción de no poder llegar a esa parte, pero contenta porque estoy segura de que hice todo lo que estaba en mis manos. Todo lo que tenía en mi control, lo hice, y lo demás son otras corren de otras maneras y no tengo el control de eso, pero estoy tranquila de corazón y orgullosa, porque lo que sí me tocaba sí lo hice”, afirmó.

La joven permanece en Florida para participar de una sesión de fotografías para la cual fue elegida junto con otro selecto grupo de candidatas.