Su empatía, su sencillez y la soltura que muestra en el escenario son varios de los atributos que convencen a Estefanía Soto de que traerá a Puerto Rico la sexta corona de Miss Universe en el certamen a celebrarse el próximo 16 de mayo.

Coronada en septiembre pasado, ha tenido la desventaja en tiempo en comparación con candidatas en competencias anteriores, pero su empeño y compromiso han servido de motor en esta intención.

“Estoy 100 por ciento lista. Es más, 200 por ciento”, expresó con una amplia sonrisa Miss Universe Puerto Rico 2020. “Ahora lo que queda es esa consistencia del entrenamiento para no enfriarme y mantenerme calientita, y no hay nada más que hacer: ir allá y gozar de la experiencia”, dijo sobre la oportunidad de participar en la edición número 69 del concurso, que seleccionará a Miss Universe 2020 tras retrasos por las limitaciones que provocó la pandemia por el COVID-19.

“Me siento segura de traer la sexta corona porque siento que estoy presentando un perfil integral, no solo que cumple con el aspecto de lo que es el mundo de la moda, de la belleza, pero también con lo que están buscando, que es una mujer con experiencia que sea capaz de conectar con la gente, independientemente de cuál sea su identidad o experiencia de vida, y yo creo que mi experiencia de vida me ha hecho capaz de lograr esa conexión”.

Parte de esas vivencias es la de brindar su apoyo a la mujer inmigrante, causa que comenzó a llamar su atención cuando cursaba su maestría en Mediación Intercultural de la Universidad de Lovaina en Bélgica.

“Tuve la oportunidad de hacer una tesis estudiando la trayectoria migratoria de un grupo de mujeres indígenas en el sur de Oaxaca que migraron a la Ciudad de México y estuve allí cerquita con ellas tres meses. Pude ver la valentía que se requiere cortar lazos de cultura, cortar lazos de familia para buscar lo que todos necesitamos y tenemos derecho, a tener una calidad de vida digna de ser humano. Y me pregunté luego de esa tesis qué hay de estos casos en mi propia isla, y así es como aquí reconecté con el Centro de la Mujer Dominicana”, detalló Estefanía, quien hasta diciembre realizó el podcast Voces de reinas.

La soberana de 5 pies y 11 pulgadas de estatura reveló que partirá el próximo 7 de mayo a Miami, Florida, para su participación en el concurso, que se llevará a cabo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood con una capacidad de 30 por ciento de público presencial. Dentro de sus preparativos, aún evalúa las opciones de vestidos para la noche preliminar y la final.

“Tenemos en cuenta que me pueda mover cómodamente y que no tenga miedo alguno de que me pueda tropezar, y que cuando yo me lo ponga me sienta la mujer más bella del mundo (ríe). Eso es lo más importante”, resaltó la cagüena de 29 años, quien además de español e inglés, habla francés.

Además del anhelo de lucirse como reina en la competencia, confesó que tiene una intención adicional.

“Quiero demostrar que los puertorriqueños tienen la habilidad de brillar no solo a nivel local ni en el mundo latino, sino a nivel global”.

Enamorada de “Diego”

Hace cinco años que el holandés Diederik Koenders conquistó su corazón.

“Fue casi amor a primera vista”, confesó sonriente Estefanía. “Es el amor de mi vida. Tiene un corazón tan sencillo y tiene un espíritu latino muy adentro. Tiene esa capacidad de conocer a la gente y el cariño de conectar con las personas”, añadió, y explicó entre risas el origen del apodo en español.

“Como su nombre es holandés, dijo ‘cuando vaya a Puerto Rico, como no lo saben pronunciar, le voy a decir a la gente que me llamo Diego’”, mencionó sobre el enamorado que conoció en una fiesta en Bélgica cuando cursaba su maestría.

“Ha venido a Puerto Rico varias veces. Le encanta Piñones. Le encantan las alcapurrias, los piononos, las empanadillas, y su favorito es el agua de coco”.

La relación los ha llevado a vivir el reto del amor a distancia.

“Ha sido difícil. De estos cinco años te diría que casi la mitad hemos tenido la relación a distancia porque yo estaba haciendo mis estudios, él estaba haciendo sus estudios y eso ha limitado. Pero independientemente de eso, tenemos una relación sólida que está basada en la confianza del uno con el otro, tener respeto y entender que sí, nos amamos y nos queremos, pero somos dos individuos y tenemos el derecho de decidir nuestro camino”.