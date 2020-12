Aun cuando ha sido poco el tiempo con el que Estefanía Soto, Miss Universe Puerto Rico 2020, ha contado para prepararse al máximo con la finalidad de obtener el cetro durante el próximo certamen internacional, está convencida de que está preparada para alcanzar la corona internacional.

“Desde el principio sabíamos que íbamos a tener que contar con una mente abierta en cuestión de la preparación, el tipo de actividad que fuéramos a llevar a cabo, pero en ningún momento nos hemos sentido limitados”, afirmó la beldad de 5 pies y 11 pulgadas de estatura, quien resultó primera finalista en la competencia del 2019, cuando ganó Madison Anderson Berríos. Soto fue coronada en septiembre de este año bajo la ley de sucesión de Miss Universe ante la dificultad de la franquicia local de llevar a cabo una competencia presencial.

“Me siento con mucha motivación”, dijo con ilusión la soberana, quien compitió por el pueblo de San Sebastián. “Estoy superlista. Me siento nerviosa también, pero en paz y tranquilidad porque lo que hemos logrado en los últimos tres meses ha sido increíble. Siento que tengo todas las herramientas necesarias para llegar muy muy lejos, y traer esa corona para acá”, enfatizó con entusiasmo la reina boricua.

“Se están comentando varias fechas posibles del certamen internacional, pero si nos llaman y nos dicen que el certamen es en dos días y tengo que salir corriendo, yo estoy más que preparada”, insistió, y aclaró que la situación de la pandemia no ha alterado la rutina de levantarse muy temprano, y experimentar largas jornadas que culminan en la noche como parte del entrenamiento. De paso, enumeró varios de los aspectos que le hacen sentir confiada de salir victoriosa en el certamen que se vislumbra para el primer trimestre del año entrante.

“La preparación para los fogueos, la oratoria, las posturas, las lecturas de diferentes temas, que son importantes a nivel social. Los talleres de hair and make up (arreglo de cabello y maquillaje). Creo que lo hemos trabajado mucho y que puedo llegar muy lejos”, mencionó Soto, quien además de español e inglés, habla francés.

“También la proyección, la caminata en la pasarela, que lo hemos estado cubriendo poco a poco. Yo misma he estado viendo la evolución y me sorprendo. La soltura también, estar al frente de una cámara, hacer una entrevista, que es importante también para conectar con el público. Me siento bien segura. Estamos visualizando en grande”, enfatizó la reina, para quien ganar es una meta que anhela como regalo para su pueblo.

“Tengo ese deseo tan grande dentro de mi corazón, de ser una líder y llevar un mensaje de impacto en la sociedad, y ser coronada me va a permitir aportar en una escala más grande”.

Como parte de la agenda de trabajo, la cagüeña adelantó que trabajan en los detalles del traje de noche y el traje típico, mientras aguardan instrucciones de la franquicia internacional en cuanto a cómo será la dinámica para la competencia.

Por otro lado, la limitación para la interacción presencial con el público ha sido uno de los aspectos que más lamenta, anhelando el apoyo directo y el calor de su gente. Sin embargo, aunque pocos, ha podido estar presente en algunos eventos, como el proyecto de taller de costura creativa de empresarias de Connecting Paths, en Jayuya. También, visitar el Centro de Cáncer de la Mujer, en Ponce.

“Pude estar con cerca de 15 mujeres que estaban en ese momento recibiendo tratamiento de quimioterapia, que siempre me conmueve muchísimo, (y me siento agradecida de) que se me dé la oportunidad como representante de Puerto Rico de tener ese espacio donde realmente tú ves la valentía de la mujer puertorriqueña”, dijo sobre el último encuentro. “La idea es que yo les diera un mensaje de motivación, pero la que salió inspirada y motivada fui yo”.

Festejará con los suyos

Mientras se prepara para brillar, Soto valora la oportunidad de estar en familia dentro de las circunstancias de la pandemia.

“Celebraré en la casa, con mi mamá, mi papá. Siempre hacemos nuestras cenas navideñas, cantamos karaoke aquí en la sala. Preparamos postre. Intercambiamos regalos”, compartió emocionada. “No podemos hacer algo más grande con la familia cercana”, lamentó, y reflexionó sobre valorar el tiempo con los más allegados.

“La pandemia nos ha dado duro y nos ha quitado muchas cosas”, dijo. “Pero el hecho de que aún podemos celebrar en la Navidad, poner el arbolito, sentarnos en familia aunque sea con el núcleo más cercano, significa mucho. Debemos mantener la ilusión de que lo que viene va a ser mucho más positivo de lo que nos tocó este año”.