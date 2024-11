El pasado sábado 16 de noviembre, Sheynnis Palacios entregó la corona de Miss Universo a la danesa Victoria Kjaer, durante la edición del certamen que se celebró en México.

La nicaragüense hizo historia al convertirse en la primera centroamericana en ganar la corona y será recordada como una de las misses más queridas y activas, ya que visitó más de 35 países como parte de sus obligaciones, entre ellos, Zimbabue, India, Tailandia, y en cada uno fue bien recibida.

En su despedida y última pasarela, donde lució espectacular, la latina de 24 años, agradeció el cariño del público y el apoyo que recibió.

“Hace un año, mi nación Nicaragua estuvo llena de luz, muchísimas gracias por escogerme como la reina del pueblo”.

Antes de ganar la corona, habló abiertamente sobre la salud mental y durante su reinado fue una vocera activa sobre el tema.

Ahora está lista para comenzar una nueva etapa y enfrentar cualquier desafío, ¿pero, qué hará?

Palacios es modelo y tiene una licenciatura en comunicación por parte de la Universidad Centroamericana.

En una visita a Panamá, la ex reina de belleza compartió cuáles son sus planes. A nivel profesional desea dedicarse a su carrera y explorar diferentes áreas: la radio, el cine, producción audiovisual y ser presentadora.

“Soy licenciada en comunicación. Quiero continuar en mi carrera y tengo como meta poder desempeñarme en diferentes ramas de la comunicación radial, producción audiovisual, cinematografía, y también como host”, dijo la Miss Universo 2023 en una entrevista para el programa Tu Mañana.

También confesó que le gustaría escribir un libro autobiográfico y contar su historia, incluir experiencias personales, su lucha con la ansiedad y su camino a la corona de Miss Universo.

“Espero lanzar un libro que tiene relación con mis episodios ansiosos, y como desde mi experiencia he logrado tener esa evolución y tener una nueva etapa, a raíz de que le tuve consideración y pude decir, te está pasando esto, abrazarte y buscar la ayuda necesaria, es algo en lo que me quiero enfocar mucho”, dijo.

“Todo lo que me ha sucedido en la vida me ha llevado a ser la mujer que soy hoy. Y también es un mensaje para ustedes que me están viendo, a pesar de las adversidades y dificultades, eso también es parte de tu evolución, que algún día vas a poder disfrutar”, concluyó.