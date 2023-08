Después de cinco años, Miss Universe Puerto Rico (MUPR) develó este martes la corona que lucirá la soberana que se corone este mes como la nueva embajadora de la belleza boricua y nos represente en el certamen de belleza internacional, que se llevará a cabo en El Salvador a finales de este año.

Nueva corona de Miss Universe Puerto Rico. ( Suministrada )

Ciudadanos de distintas edades y estilos de vida, fanáticos y las 31 aspirantes que buscan ser la siguiente soberana, se presentaron en la tienda Lido Jewelers en The Mall of San Juan, donde la franquicia local dio a conocer “Evolución”, la nueva pieza diseñada por Gabriela Rodríguez y la joyería puertorriqueña. La corona busca representar el amor, la perseverancia y el sentido de solidaridad que nos distingue por medio de un diseño moderno, simple y elegante.

PUBLICIDAD

Yizette Cifredo, la directora nacional de MUPR, expuso ante el público que la base del aro que ceñirá la futura reina de la Isla del Encanto en su cabeza se confeccionó con oro blanco de 18 quilates y plata, y cuenta con varios brillantes de 10 quilates montados en canales.

Además, “Evolución” tienes unas piedras preciosas que presentan las mejores cualidades del puertorrriqueño. Entre las gemas incrustradas se encuentran cinco piedras aguamarinas, que tienen la capacidad de inspirar sentimientos de serenidad, alegría, empatía y paz, y una perla en el centro, que representa la elegancia y generosidad que distinguen a la futura portadora de la corona.

Cifredo, aseguró que la nueva corona representa para la organización, “el movimiento, lo que está sucediendo en nuestra sociedad y que refleja nuestra plataforma”.

“Según la historia, las personas llevan coronas porque el punto más notable de una persona cuando la miras al distante es la frente o su cabeza. No es solamente ser notado porque representas a un país, sino porque lo llevas contigo”, expresó.

“Otra persona que va a mirar a nuestra embajadora con su corona, va a saber que tiene la responsabilidad de llevar a su país con ella”, agregó.

Este nuevo halo, que recibió la aprobación de las reinas y el público presente, reemplazará la corona “Renacer”, que se estrenó en el año 2018, cuando Wapa TV adquirió la franquicia bajo la dirección de Miss Universe 2001, Denise Quiñones.

“Tuvimos cinco años gloriosos con nuestras representantes, pero es hora de evolucionar y mirar hacia el futuro. Me siento feliz y honrado de estar asociado con la organización y con mi participación en la producción de la corona. Esta me permite expresar mi amor por Puerto Rico”, expresó el propietario de Lido Jewelers, Isaac Demel.

PUBLICIDAD

La nueva corona "Evolución" fue presentada en la joyería Lido, en Mall of San Juan. ( Vanessa Serra Díaz )

Comienzan nueva tradición

Durante la develación de la nueva corona, Lido Jewelers también otorgó un regalo especial a la saliente Miss Universe Puerto Rico 2022, Ashley Ann Cariño, que dan comienzo a nueva tradición en la franquicial local.

Ese obsequio consistió de una sortija oficial de MUPR en forma de corona y que será un detalle que recibirán las futuras soberanas.

“Se hizo con todo el amor para que esa corona se quede contigo, porque no tan solo eres una reina, siempre lo has sido, sino también porque te lo mereces y queremos que ese recuerdo de tu paso por Miss Universe Puerto Rico se quede en el corazón”, expuso Cifredo hacia la beldad que llegó a las mejores cinco en el pasado certamen internacional, que se celebró en Nueva Orleáns, Louisiana.

Con esa grata sorpresa, Cariño expresó su emoción de recibir este regalo a un año de su coronación en la Isla y el amor que recibió de los boricuas durante su trayectoria.

“No soy la misma Ashley Ann de la que comenzó esta travesía. De todo corazón, quiero darles las gracias a todos ustedes por quererme, por estar siempre conmigo en todos esos momentos buenos, y en los no tan buenos que regresé de Miss Universe”, expresó la reina fajardeña, quien estuvo acompañada del maquillista de la franquicia, Clark Ivor, y la Miss Universe Puerto Rico 2021, Estefanía Soto Torres.

Además, Cariño felicitó a las 31 aspirantes por su evolución en la competencia, que se dará el próximo 24 de agosto a partir de las 7:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce, donde eligirán a la próxima en representar la Isla en Miss Universe 2023 el 18 de noviembre en El Salvador.

PUBLICIDAD

Opinan en las redes

Tras darse a conocer la nueva corona que lucirá la próxima Miss Universe Puerto Rico, la reacción del público hacia “Evolución” ha generado opiniones mixtas en las redes sociales de Primera Hora.

En nuestra página de Facebook, algunos usuarios se refirieron a la nueva pieza como “una obra de arte” y que es una corona “bonita”. Otros la describieron la obra como una “preciosa, imponente”.

“Yo la quiero”, expresó Daniela Meléndez.

Sin embargo, otros expresaron que la misma es “bien sencilla y no es bonita” y que “parece una ciudad”.

“Parece una vista de New York, estos siempre embelequeando”, expresó Julio Durán.

“A mí no me parece bonita. No dice nada”, expuso Nilsa Cordero.

Esther Ios cuestionó si la pieza, “la hicieron con ganchos de ropa”.

“No era mejor otro abanico como el año anterior pa la cabeza pa variar y x las calores...”, expuso Nelson Alicea.

“Evolución”, que está valorada en aproximadamente $36,000, estará en exhibición en las facilidades de Lido Jewelers hasta el martes, 8 de agosto para que el público pueda apreciarla.

Puerto Rico ha ganado la corona de Miss Universe en cinco ocasiones. La primera vez fue Marisol Malaret en 1970, luego Déborah Carthy-Deu en 1985, Dayanara Torres la consiguió en 1993, luego le siguió Denise Quiñones en 2001 y en el 2006 Zuleyka Rivera.