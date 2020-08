La modelo Daniella Álvarez, Miss Colombia 2011-2012, dio una nueva muestra de fortaleza y valentía al protagonizar su primera portada de revista tras la amputación de su pie izquierda.

Se trata de la tapa de la revista colombiana aló, medio al que le contó cómo vivió el difícil momento de su cirugía.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo y presentadora de televisión compartió la imagen en la que aparece muy sonriente, sentada sobre una silla alta. La publicación señala que Álvarez les cuenta “su historia de resiliencia y superación”.

“¡Wow, aló que sorpresa tan linda esta portada! Lo más lindo es que aunque falte un pedacito de mí, mis ojos siguen viendo a la Daniella que he sido siempre, alegre, llena de fe y con muchos sueños por delante. Aquí, abrí mi corazón para contar más de todo este proceso de pérdida por el que he pasado y cómo lo he afrontado junto a mi familia”, escribió la modelo.

“Gracias por este homenaje que me hacen y permitir compartir con todos LA NUEVA VERSIÓN DE MI”, añadió en su extenso mensaje. En tan solo tres horas, la imagen ha obtenido más de 257 mil ‘likes’ y cientos de comentarios que felicitan a la modelo.

A modo de adelanto, la web de la revista colombiana compartió una parte de la entrevista que le realizaron. Según contó, Daniella empezó este 2020 centrada en su emprendimiento y se divertía mucho hasta que sintió “una bolita extraña en mi barriga”.

“…Transcurrieron tres semanas más y la bolita no desaparecía, por lo que fui al médico para tomarme unos exámenes. Aquel día fui sometida a mi primera ecografía de tejidos blandos, sin embargo, esta no pudo reconocer de qué se trataba. La masa estaba más profunda, por lo que me condujeron a un TAC. Recibimos los resultados, pero el radiólogo al final del examen escribió la palabra ¿linfoma?, y comencé a preocuparme bastante”, contó a la revista aló.