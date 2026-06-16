La ex Miss Mundo de Puerto Rico, Dayanara Martínez dio a conocer este lunes que enfrenta una batalla contra el cáncer de seno, una noticia que compartió con sus seguidores a través de las redes sociales.

Martínez, quien reveló que ya está recibiendo tratamiento médico, relató que todo comenzó a principios de año, cuando durante un viaje notó cambios en la piel de una zona donde ya tenía una masa. Esta situación la llevó a buscar atención médica tan pronto regresó a Puerto Rico.

Según explicó en su escrito a través de Instagram, su ginecólogo le recomendó realizarse una mamografía de inmediato, lo que marcó el inicio de un proceso que transformó su vida en cuestión de semanas.

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“Lo que fue un dulce viaje navideño en enero tomó el giro más inesperado”, expresó al recordar el momento en que comenzaron las evaluaciones médicas.

La exrepresentante de Puerto Rico en el certamen Miss World confesó que la espera por los resultados estuvo acompañada de incertidumbre, temor y numerosas interrogantes sobre su futuro.

Durante ese período, aseguró que se enfrentó a pensamientos difíciles sobre cómo cambiaría su vida tras recibir el diagnóstico y sobre los retos que tendría por delante.

No obstante, destacó que encontró fortaleza en su fe y agradeció la rapidez con la que se desarrolló el proceso médico. Según contó, transcurrió apenas un mes entre su primera visita al especialista y el inicio de las sesiones de quimioterapia.

Martínez afirmó que, pese a la complejidad del tratamiento, ha decidido afrontar la enfermedad con optimismo y serenidad. Asimismo, expresó gratitud por el respaldo recibido de familiares, amistades y personas cercanas que la han acompañado durante esta etapa.

La modelo también reconoció el apoyo brindado por la Fundación Corazón Abierto, organización de la que se convirtió en la primera paciente beneficiada.

“Hoy me mantengo positiva, tranquila y en paz”, manifestó al compartir un mensaje de esperanza con quienes siguen su proceso de recuperación.

La exreina de belleza concluyó asegurando que continúa enfocada en su sanación y afrontando cada etapa del tratamiento con determinación, rodeada del cariño de sus seres queridos y aferrada a su fe.

Martínez representó a Puerto Rico en la edición de 2018 del certamen Miss World, donde llevó el nombre de la isla al escenario internacional.