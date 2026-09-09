El exrepresentante Ángel Matos García solicitó al Departamento de Justicia y a las autoridades federales investigar la controversia que rodea los $8.7 millones en fondos públicos desembolsados por el Gobierno de Puerto Rico a la organización de Miss Universe, luego de que surgieran serias alegaciones sobre el manejo y destino de ese dinero.

Matos García también pidió a la Cámara de la Cámara de Representante que inicie una pesquisa legislativa sobre la polémica que, según describió “tiene todos los elementos para convertirse en el robo del siglo”.

El empresario tailandés Nawat Itsaragrisil solicitó públicamente a la gobernadora Jenniffer González Colón y a la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles, que investiguen la alegada desaparición de fondos entregados para la celebración de la edición número 75 de Miss Universe en Puerto Rico.

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Itsaragrisil alegó que dinero relacionado con el certamen habría sido desviado por Raúl Rocha Cantú, presidente de JKN Universe LLC, hacia cuentas personales.

“Ya no está, el dinero ya no está. No hay dinero”, expresó el tailandés en una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta de TikTok.

La Compañía de Turismo confirmó previamente a El Nuevo Día que ya había desembolsado $8.7 millones a la organización del certamen. Sin embargo, la agencia sostiene que verificó que el contrato y sus enmiendas fueron suscritos por representantes autorizados de Miss Universe y ha caracterizado la controversia como un asunto interno entre accionistas, independiente de su relación contractual con el Gobierno.

“Aquí no estamos hablando de dinero privado ni de una disputa empresarial que Puerto Rico pueda observar desde las gradas. Estamos hablando de $8.7 millones del pueblo de Puerto Rico. Ante alegaciones de esta magnitud, mirar hacia otro lado sería irresponsable. Si alguien tomó, desvió o utilizó indebidamente un solo dólar de esos fondos, tiene que responder ante las autoridades y ante el país”, expresó Matos García en declaraciones escritas.

En su publicación, Itsaragrisil expresó que, desde hace dos meses, ha enviado cartas a Turismo “muchas, muchas veces” para informar sobre las alegaciones. No obstante, alega que estas comunicaciones no han sido contestadas.

“Este es un momento crítico. Quiero apoyar a Puerto Rico. Quiero apoyar a todo el pueblo de Puerto Rico y al Gobierno de Puerto Rico. No quiero permitir que pierdan más dinero”, indicó el también director de Miss Grand International y Miss Universe Tailandia.

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“Si quieren seguir adelante con la celebración del 75 aniversario de Miss Universe en Puerto Rico, Puerto Rico tiene que actuar para resolver el problema inmediatamente. No tenemos mucho tiempo para seguir hablando sin tomar acción y su dinero ya se ha ido”, manifestó.

Pide intervención

El exlegislador Matos García solicitó que Justicia y las autoridades federales con jurisdicción evalúen inmediatamente las alegaciones, el movimiento de los fondos y toda la documentación relacionada con el desembolso.

“Esto tiene todos los elementos para convertirse en el robo del siglo contra el erario puertorriqueño si las alegaciones resultan ciertas. No podemos esperar a que desaparezcan documentos, se pierda evidencia o el dinero atraviese más cuentas y jurisdicciones. Las autoridades estatales y federales deben determinar dónde están los $8.7 millones, quién los recibió, a qué cuentas fueron transferidos y para qué se utilizaron”, sostuvo el exrepresentante.

Matos García, enfatizó que solicitar una investigación no constituye una determinación de culpabilidad contra persona o entidad alguna, sino el ejercicio indispensable de fiscalización ante alegaciones públicas relacionadas con millones de dólares pertenecientes al pueblo de Puerto Rico.

El exrepresentante por Carolina también hizo un llamado a la Cámara baja para que ejerza inmediatamente su función fiscalizadora y ordene una investigación legislativa sobre la contratación y el desembolso de los fondos.

Solicitó que la Cámara requiera, entre otros documentos, el contrato original y todas sus enmiendas; las certificaciones corporativas y autorizaciones para contratar; los comprobantes de desembolso; la información sobre las cuentas bancarias receptoras; las comunicaciones entre Turismo y las entidades relacionadas con Miss Universe; los informes sobre el uso de los fondos; y cualquier garantía o mecanismo establecido para proteger la inversión pública.

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“La Cámara de Representantes no puede ser un mero espectador. Tiene el deber constitucional y moral de fiscalizar cómo se gastaron casi nueve millones de dólares en fondos públicos. Debe citar a los funcionarios de Turismo, requerir contratos, transferencias, facturas, comunicaciones y evidencia bancaria, y seguir el dinero hasta el último centavo. Puerto Rico merece saber dónde están sus chavos”, afirmó Matos García.La controversia ocurre mientras Puerto Rico se prepara para recibir la edición número 75 de Miss Universe, pautada para celebrarse el 24 de noviembre de este año en el Coliseo de Puerto Rico.

Matos García, aclaró que su reclamo no está dirigido contra la celebración de Miss Universe en Puerto Rico ni contra los beneficios que un evento internacional pueda generar para la industria turística, sino contra la posibilidad de que fondos públicos hayan sido utilizados para propósitos distintos de aquellos para los cuales fueron desembolsados.

Finalmente, reclamó que la Compañía de Turismo haga público, sujeto a las restricciones legales aplicables, el expediente contractual y financiero relacionado con la aportación gubernamental a Miss Universe y que explique detalladamente las salvaguardas establecidas para garantizar el uso correcto de los fondos.

“La pregunta que Puerto Rico necesita que le contesten es sencilla: de los $8.7 millones que salieron del Gobierno, ¿dónde está cada dólar y en qué se utilizó? Hasta que esa pregunta tenga una respuesta documentada, esta controversia no puede despacharse como una simple pelea entre socios privados”, concluyó Ángel Matos García.