José Luis “Joselo” Castro, mejor conocido como “El Tío de las Reinas”, murió hoy, martes, por complicaciones de salud tras meses de enfrentar un diagnóstico de cáncer, confirmó la familia en un comunicado de prensa.

la familia del reconocido misiólogo y analista de certámenes de belleza informó que este ya recibía tratamiento para mieloma múltiple y amiloidosis, y, el pasado 16 de septiembre, ingresó al hospital para someterse a un trasplante autólogo como parte de su proceso.

No obstante, durante el proceso, surgieron las complicaciones que condujeron a su muerte.

“Durante años, José Luis convirtió su pasión por los certámenes de belleza en una vida dedicada a celebrar e impulsar a otros. Como misiólogo, analista, preparador, creador de contenido y figura reconocida dentro de la industria de los certámenes de belleza en Puerto Rico y a nivel internacional, se ganó el cariño de reinas, candidatas, colegas y de una extensa comunidad que lo acompañó hasta sus últimos días”, expresó la familia, en declaraciones escritas, donde también agradeció las muestras de amor, oraciones y apoyo que recibió Joselo durante su enfermedad.

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“José Luis enfrentó todo su proceso con una actitud extraordinariamente positiva, convencido hasta el final de que saldría victorioso. Hoy deja un profundo vacío, pero también un legado construido desde una de sus mayores pasiones: creer en los sueños de otros y ayudarlos a volar”, continuó el comunicado.

“Fuiste lo que soñaste”

Janette Pérez, sobrina de Joselo, subió a su cuenta de Facebook un conmovedor mensaje tras la muerte de su tío, resaltando su misión de admirar, enaltecer y apoyar a muchas jóvenes puertorriqueñas que incursionaron en los concursos de belleza, incluyéndola a ella misma.

“Fuiste lo que soñaste. Y la vida fue tan maravillosa contigo que convirtió tu pasión en legado”, lee la misiva de Pérez.

“Me llevaste de la mano, creíste en mí y me diste alas para volar hacia donde yo quisiera”, apuntaló.

La sobrina del fenecido misiólogo indicó que lo recordará “feliz, fuerte, guerrero, soñador”, haciendo lo que amaba y celebrando los sueños de otros como si fueran suyos. Afirmó también que su deceso deja “un vacío enorme” en su vida y en la de todos los que compartieron con él, tanto en lo personal como en lo profesional.

“Mi tío, José Luis Castro, luchó con todas sus fuerzas, con amor, con alegría y con un ánimo inquebrantable como jamás había visto en alguien. Hasta el final estuvo convencido de que saldría victorioso. No hubo un solo día en que no hablara con esperanza”, compartió.

“Tío, te amo y te amaré siempre. Gracias por amarme tanto. Gracias por creer en mí, por llevarme de la mano y después darme la libertad de volar”, manifestó.