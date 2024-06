Lista para abrazar sus imperfecciones y mostrar su valor como mujer, así se manifestó Jennifer Colón Alvarado, quien hizo historia anoche al convertirse en la primera delegada madre y mayor de 28 años en coronarse como Miss Universe Puerto Rico.

La nueva soberana manifestó que su coronación de anoche en el Centro de Bellas Artes de Santuce -que se produce meses despúes que la organización internacional decidiera levantar el límite de edad y restricción de estado civil- representó mucho más que un triunfo personal, sino una victoria que puede compartir con otras mujeres alrededor de la Isla.

“Se siente increíble poder ser esa llave que abre la puerta a la diversidad y la inclusión. Es un año histórico. Tengo 36 años, soy madre soltera de tres hijos, y mi hija mayor de 13 años fue la que me motivó a competir porque la realidad es que yo no pensaba que lo tenía en mí. Yo pensaba que ya eso era cosa del pasado. Le hice caso. Y este es el resultado”, expresó la sucesora de Karla Inelisse Guilfú en entrevista con Primera Hora desde las oficinas de WAPA Televisión, cadena oficial del concurso.

La beldad puertorriqueña sostuvo que su más reciente participación en la competencia se dio también en un momento de su vida donde se encontraba enfocada en desarrollar sus negocios en la Isla, sin ver alguna posibilidad de regresar al mismo escenario donde se consagró hace 15 años como virreina.

“Yo no me veía compitiendo porque había una desconexión en mi mente y corazón de lo que yo era en el 2009, cómo esa mujer que yo era, con mi cuerpo fit, ya yo tuve tres hijos, el cuerpo cambia, las estrías, tenía 25 libras demás, yo no me sentía preparada para pararme en un escenario con otras jovencitas en bikini, pero mi hija me veía bella, ella veía esa reina, yo dije: ‘¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Lo voy a tomar como un proyecto de metamorfósis, un proceso evolutivo el cual lo voy a poner a prueba, vamos a ver cómo saco la mejor versión de mí”, aseguró la entonces representante de Orocovis.

Colón, ahora, tendrá la misión de obtener la sexta corona para la Isla del Encanto en el concurso internacional que se llevará a cabo este noviembre en México, y cuenta con un gran equipo que incluye al promotor David Acosta, quien llegó a manejar la carrera a la corona de Mayra Matos, quien representó a la nación antillana en Miss Universe 2009 y logró clasificar en las Top 5.

“Estaba muy consciente de que, si iba a ganar la corona, iba a estar creando historia, y siempre me preguntaba qué va a pasar con la mujer que me esté viendo en esa tarima. Ella va a decir: ‘si ella pudo, yo también puedo lograrlo’. Esa fue mi mayor motivación. Esa fue mi gasolina”, expresó.

Ahora, la madre de María Valentina (13), Fernando José (12) y Cataleya (2) asegura que su arma para conquistar la corona internacional será llevar su historia de vida al país norteamericano. “Solamente hay una Jennifer Colón. Mis historias de vida. Como hija de enfermera, hermana con un niño de necesidades especiales, mamá soltera de tres, he pasado procesos evolutivos en mi vida que me hacen la mujer que soy ahora”.

La también esteticista médica e iridióloga quiere servir como inspiración hacia otras mujeres para alcanzar sus sueños, incluyendo volver a vestir de traje de gala, tacones y tiara.

“Hay que saber apagar el miedo, hay que saber empoderarse, hay que abrazar las imperfecciones, no es tratar de ocultarlas. Tienes que amarte, tienes que abrazarte. Si tú no te amas con locura, ¿quién más lo va a ser? Una vez que tú abrazas tus imperfecciones y encuentras el valor y la conexión de quién tú eres como persona, ve tras ello”, apuntaló.

“No digas porque eres mamá, o porque no tienes tiempo para algo tan sencillo como hacerte el pelo, las uñas, no podemos olvidarnos de lo que somos como mujeres porque somos madres o jefas de familia. Esa es la experiencia más bonita y el mensaje más importante que me llevó de este concurso: conectar con tu esencia y nunca olvidarla”, concluyó.