Gianie Milet Vélez López, la actual Miss Puerto Rico Petite, aseguró que tiene todas las fortalezas para hacer historia en Miss Petite International 2024 al querer convertirse en la tercera puertorriqueña en conquistar la corona y lograr que la Isla del Encanto consiga el esperado “back-to-back” en el certamen internacional.

Para lograrlo, la toalteña ha recibido apoyo de su posible predecesora, la actual reina internacional Krystal Lorene González.

El dúo de reinas dialogó con Primera Hora sobre una colaboración como antesala al concurso de belleza, que se llevará a cabo del 9 al 16 de junio en El Salvador. Para Gianie, este junte ha resultado “bien enriquecedor” tras fomentar un espacio donde ambas pueden compartir su sentir sobre experiencias mutuas, anécdotas que han experimentado tras bastidores y buscar opciones para superar los retos que encuentre en el camino.

PUBLICIDAD

“Siempre he dicho que uno de los regalos más bellos que traen consigo los certámenes de belleza son las relaciones que uno puede conseguir en ellos. He participado en otros y siempre me llevo unas relaciones brutales. Y Krystal ha estado de la mano conmigo en estos últimos días diciéndome qué puedo hacer para mejorar, qué puedo hacer para ir tras ese ‘back-to-back’ y evitar errores. Ella sabe que ha sido pieza fundamental para yo poder ir tras esa corona”, expuso la beldad, quien llevará su organización sin fines de lucro Enano Gigante, entidad con el que persigue la consolidación de derechos para las personas de talla baja, al país centroamericano.

Durante su entrenamiento, Vélez asegura que su experiencia como estudiante de Periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón le ha servido para conquistar miedos que afrontaba en su adolescencia, como hablar frente a las cámaras y dirigirse ante un público masivo.

“Como joven, a los 16 años, trataba de asumir un personaje que no era yo y forjaba muchas cosas por ir tras esas oportunidades que se me acercaban. A medida que me ido preparando me he encontrado a mí misma, he podido exponer esa verdadera Gianie”, sostuvo la reina de belleza, a la vez que manifestó que una plataforma como Miss Petite International le ha permitido generar seguridad en sí misma ante la críticas de una audiencia, ya sea el panel de jurados o los espectadores del concurso.

Krystal, por su parte, expresó que más allá de aconsejarle qué debería mejorar Gianie, ha sacado el tiempo para conocer sus cualidades y asistirla en cómo le puede sacar provecho a esas fortalezas antes y durante la competencia.

PUBLICIDAD

“Uno se lleva personas increíbles tanto en el concurso nacional, como en el internacional, y he tenido la oportunidad de compartir muchas de las vivencias que tuve en El Salvador, de cómo fue esa semana de competencia, cómo me estuve preparando, y estoy tranquila porque sé que ella está superpreparada para irse allá a recoger corona nuevamente”, aseguró.

La utuadeña también indicó que le ha reiterado la importancia de continuar construyendo la autoconfianza, controlar los nervios y mantener el enfoque practicando ejercicios holísticos como la meditación. Sin embargo, resaltó que la joven cuenta con la astucia para utilizar los recursos que tenga disponible a su favor, como el apoyo del actual director nacional de Miss Puerto Rico Petite, Javier Moreno, al igual que la plataforma internacional en la que se presentará próximamente.

Gianie, por otro lado, expresó que ha aprovechado su contacto con Krystal para preguntarle sobre qué asuntos debe considerar para atender el itinerario del concurso, que suele estar repleto de actividades consecutivas.

“Normalmente, los certámenes de belleza suelen ser un poco retantes los horarios, bastante corridos, muchos compromisos y, a veces, cambios repentinos. Así que, para ir mentalizada y preparada para cualquier reto que se interponga en el camino, pues le pregunté que sucesos tuvo allí que no esperaba y ella me ha dicho: ‘mira, no hagas esto porque eso te perjudica; haz esto otro...’. A veces son detalles mínimos que tú, como concursante, no sabes que estás bajo evaluación, como la puntualidad a las actividades, el comerse los platos de comida que traigan a la mesa, el no dormirse en alguna actividad, son muchos detalles”, explicó.

PUBLICIDAD

“Por eso esto se trata de una preparación integral, porque hasta nosotras mismas, cuando nos presentamos en un certamen de belleza, pensamos que se trata de tener un buen ‘make-up’, darlo todo con el traje y la pasarela, y no es hasta que nos enfrentamos a eso que nos damos cuenta que hay mucho más. Desde el día que llegamos nos evalúan cómo nos proyectamos, cómo tratamos a nuestras compañeras y por eso nos preparamos para que ninguna circunstancia que se presente atrase nuestra meta de ir por ese ‘back-to-back’ ”, apuntaló.

La reina internacional, mientras tanto, manifestó que más allá de la noche final -donde cada concursante busca conquistar con su carisma y ostentosidad-, las delegadas tienen que demostrar también que son mucho más que una cara bonita.

“Esto no es simplemente ponerte un traje bonito, maquillarte y peinarte. Tenemos muchas cosas para las que nos tenemos que preparar. Esto va desde la convivencia, la conducta mientras te preparas para cada evento... son detalles que muchos no los ven, pero que terminan teniendo peso al final del certamen”, indicó Krystal, quien adelantó que, aunque no está en sus planes volver a concursar en otros certámenes inmediatamente, nunca descarta la posibilidad de continuar en esta industria si se avecina una buena oportunidad.

Este encuentro de reinas se da en ocasión de que las organizaciones Miss Petite Puerto Rico y Miss Teen Puerto Rico se prepararan para buscar a las próximas aspirantes a representar a la mujer boricua empoderada.

Las candidatas de Miss Puerto Rico Teen deben tener entre 15 y 18 años, ser solteras sin hijos y contar con el apoyo de sus padres. Mientras, las candidatas de Miss Puerto Rico Petite deben tener una estatura máxima de 5′6″, ser solteras y sin hijos y tener entre 18 y 28 años.

Las inscripciones para Miss Puerto Rico Teen y Miss Puerto Rico Petite siguen abiertas para las jóvenes interesadas en vivir esta experiencia. Para más información puede llamar o escribir un mensaje al 787-344-1950.