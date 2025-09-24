Ivana Carolina, la primera puertorriqueña en alzarse con la corona del certamen internacional Universal Woman, fue invitada oficialmente a La Fortaleza, donde fue recibida por la gobernadora Jenniffer González en reconocimiento a su histórico triunfo.

Este logro marca un hito para Puerto Rico, al colocar por primera vez a la isla en lo más alto de este concurso que celebra los esfuerzos de las mujeres en sus comunidades desde India. La visita al Palacio de Santa Catalina sirvió para celebrar su victoria y reconocer el esfuerzo, disciplina y talento que llevaron a la boricua a destacarse a nivel mundial.

PUBLICIDAD

“Representar a mi isla no es de un momento, es un compromiso para toda la vida; porque cuando una boricua brilla, brilla todo Puerto Rico. Este encuentro simboliza que la victoria trasciende lo individual y refleja la resiliencia, la fortaleza y el orgullo de todo un pueblo”, expresó Ivana Carolina, en declaraciones escritas. “Gracias, Gobernadora, por abrirme las puertas y darme el espacio para presentar mi proyecto Hilos Dorados, dedicado a crear experiencias que honran y celebran a nuestros adultos mayores”.

La boricua conquistó el certamen internacional que celebra a las mujeres y sus contribuciones con la sociedad el pasado mes de agosto. ( Suministrada )

Más allá de su rol como reina de belleza, la también empresaria ha demostrado un fuerte compromiso social a través de su fundación Hilos Dorados, con la que desarrolla proyectos dirigidos a impactar positivamente a la población de la tercera edad en Puerto Rico. Con este esfuerzo, la modelo reafirma que su reinado va más allá de la pasarela, llevándolo a espacios de servicio y transformación social.

Durante la visita, la beldad compartió con la gobernadora sus planes de futuro, enfocados en iniciativas de impacto social y cultural, y reafirmó su compromiso de continuar llevando con orgullo el nombre de Puerto Rico a escenarios internacionales.

Asimismo, anunció que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la búsqueda de la próxima representante de Puerto Rico en el certamen Universal Woman, invitando a las jóvenes a formar parte de esta experiencia que trasciende lo estético para convertirse en una plataforma de crecimiento personal y compromiso social.