Feliz, honrada y lista para traer una corona a su Isla.

Ivana Carolina Irizarry se alista para llevar la magia de Puerto Rico hacia Universal Woman 2025, certamen donde honrará la ambición, belleza y perseverancia de los boricuas con su vestido de fantasía inspirado en la “Perla del Caribe”, cognomento utilizado para describir a la isla caribeña.

“Somos una joya que debemos proteger, tanto nuestra cultura, nuestra historia, nuestro legado como boricuas que somos”, compartió la soberana en entrevista exclusiva con Primera Hora, que tuvo la oportunidad de ver el traje típico creado por el diseñador colombiano Randy Severiche y con el que aspira a inmortalizar la fuerza inquebrantable de las mujeres puertorriqueñas como si fuera una superheroína.

El vestido "La Perla del Caribe" es un diseño del modisto colombiano Randy Severiche. ( Suministrada )

El atuendo cuenta con un corsé escultural trabajado con conchas y piedras en tonos azul y turquesa que simboliza fuerza, pureza, resplandor de la comunidad borincana; una cola dramática que emula las olas del mar en movimiento, un tocado marino inspirado en los arrecifes de coral y las estrellas, y un tridente que, según la también modelo, simboliza el poder y la soberanía femenina.

“¡Qué honor llevar una pieza tan bella, tan espectacular! Para mí todo esto fue una sorpresa; cuando lo vi listo me lo puse y me sentí como toda una diosa, con todos esos colores azules, que también representan la naturaleza, así como las perlas que encapsulan la elegancia y fortaleza de todas nosotras. Me siento honrada de llevar este traje típico”, manifestó la lareña de 31 años, quien también resaltó que continúa un intenso entrenamiento previo a su salida hacia la ciudad de Jaipur, India, donde se llevará a cabo la concentración del certamen que celebra la ambición, inteligencia y elegancia de las mujeres entre 25 a 45 años desde sus contribuciones a la sociedad.

“Nos estamos preparando en todas las áreas: en conocimiento cultural, proyección escénica, hasta clases de baile, porque hay una competencia nueva, así que verán ese lado artístico que quizás no han visto. Aunque, válgame, he estado en tantos certámenes y uno baila para el público en las galas finales, pero tener un talento, a solas, cuando yo tengo un lado más deportivo, solo les diré que les voy a sorprender”, prometió la también propietaria de Bounce Mini Tennis Program.

Con experiencia en varios certámenes de belleza, Ivana Carolina está confiada en ganar el cetro internacional. ( Xavier Araújo )

Irizarry también resaltó su entusiasmo por regresar a Asia tras cinco años de representarnos en el concurso de Miss International 2019 en Japón, donde aun cuando logró posicionarse en las primeras 15 semifinalistas, tuvo un sinnúmero de inconvenientes que pusieron su ingenio y confianza a prueba.

“En ese entonces tuve el suceso de que se me perdieron las maletas, que es algo que espero que no me vuelva a suceder, pero con todo y eso, como buena boricua que soy, aunque tuve que repetir atuendos salía con mi corona puesta y seguíamos andando, e hicimos buena representación”, compartió la exintegrante de “Puerto Rico gana” de Telemundo.

“¡Pero ahora no vamos por menos, vamos por la corona!”, agregó la reina de belleza, quien resaltará el trabajo que continúa realizando con Hilos Dorados, organización que fundó para crear experiencias memorables para los adultos mayores boricuas y abogar por un mejor futuro para dicha población.

“¡Qué bueno seguir siendo una reina de belleza que use su voz para poder ayudar a las personas que mayormente están silenciadas!”, sostuvo.

El arma secreta de una reina

Tras nueve años participando en certámenes de belleza, Ivana compartió que este tipo de plataforma no solo le ha ayudado a forjar seguridad en el escenario, sino también a cumplir metas inimaginadas, desde convertirse en un rostro conocido en la pantalla de televisión hasta competir en un “reality show” culinario (“Super Chef Celebrities” de Wapa TV), demostrando que la boricua puede ser más que una cara bonita .

“Todo certamen de belleza es una inversión en una misma, donde una sigue aprendiendo, creciendo, tanto personalmente, como profesionalmente... Sigo desarrollándome en el mundo del entretenimiento, así que vengo con todo, con esta oportunidad que el universo me dio para poder representar a Puerto Rico”, afirmó.

La hija del modelo Che Juan Irizarry aseguró que más allá de dar rostro, cuerpo y tacón en las tablas, así como lucir ajuares de alto impacto, reconoció que una de las armas secretas para ser recordada en esta industria es siempre ser fiel a tus instintos.

“Siempre necesitas tener esencia, necesitas tu autenticidad. Yo creo que cuando se está firme con lo que uno quiere, con quien tú eres, y lo que puedes dar, no hay quien te pare en ningún momento, en ningún escenario. Eso es lo más importante de ser una reina”, apuntaló.

La empresaria también aseguró que no importa su trayectoria siempre se mantiene entrenando en todo aspecto, desde la pasarela hasta su oratoria en inglés.

“Siempre hay que estar lista para imprevistos, que si se te rompe el traje, que si de momento se te pierden las maletas, como me pasó a mí. Tienes que confiar en tus decisiones, tu discernimiento, porque son segundos que tienes para actuar. Quizás no te quede una pantalla o te subes el cabello o te lo bajas; uno tiene que confiar en lo que trabajaste porque tienes que andar con las dos maletas, uno puede venir a ganar o sufrir el duelo de perder”, compartió.

La Universal Woman Puerto Rico 2025 considera que lo más importante en todo este proceso es siempre dejarlo todo en la tarima.

“Una se siente tan satisfecha cuando hiciste todo, cuando te preparas durante tantos meses. Eso es lo más lindo de participar en un certamen, que uno ve un crecimiento dentro de todo”, manifestó.

Va con todo para la gala

A semanas de que salga rumbo al país sudasiático a alzar la monoestrellada, Ivana Carolina aseguró que sus maletas se encuentran los ajuares que usará tanto para la concentración de Universal Woman 2025, que comienza el 1 de agosto, así como para la competencia preliminar y la gala final, que se llevarán a cabo el 8 y 10 de agosto, respectivamente.

La boricua se acercó a su eterno amigo, el diseñador Carlos Alberto, quien la vistió cuando representó al pueblo de Lares en Miss Universe Puerto Rico 2024, donde la orocoveña Jennifer Colón Alvarado se alzó con el cetro nacional.

“Ese traje que me hizo para la final, con las dos capas que usé, eso fue de impacto. Ahora estoy viendo a todo el mundo con capas por ahí”, pronunció la beldad, quien destacó que ya cuenta con dos propuestas para la nueva competencia, asegurando que estos estilos sí llevarán capas.

Aunque no ofreció detalles sobre los colores de los vestidos, la boricua afirmó que ambos ajuares no tienen colores neutros. “Uno de los trajes tiene colores bastante fuertes”, indicó.

El otro se trata de “una propuesta bastante vistosa, jamas antes vista” del proclamado “diseñador de reinas”.

La boricua, por otro lado, celebró que se encuentra en la cima del voto popular para el certamen internacional, asegurando que más allá de encontrarse entre las preferidas del público, cada sufragio representa un donativo para el PROFACE Project, un proyecto filantrópico que promete proveer acceso a la educación y alfabetización en la niñez y juventud alrededor del mundo.

“Estar en primer lugar aquí significa que estamos donando, estamos ayudando a niños a tener las herramientas necesarias para ser los próximos líderes de nuestra sociedad”, compartió.

También resaltó que se prepara para el “Universal Voice”, donde las mejores 25 concursantes tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas para promover el desarrollo sostenible en su comunidad. “Todavía no las han anunciado, pero hicimos una buena entrevista también”, aseguró.

Además, otro desafío es una minicompetencia de proyecto social en la que las participantes podrán exponer las causas que atienden en su día a día. “Pudiéramos tener la oportunidad de entrar por todas partes”, dijo.