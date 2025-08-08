La reina de belleza Ivana Carolina Irizarry, quien se preparaba para darlo todo en una noche llena de brillo, tradición y orgullo nacional en Universal Woman 2025, sufrió un imprevisto al ver que su vestido de fantasía inspirado en la “Perla del Caribe” desapareció en tránsito a India, lugar donde se lleva a cabo el concurso de belleza.

La soberana compartió que el traje creado por el diseñador colombiano Randy Severiche, con el que aspiraba a inmortalizar la fuerza inquebrantable de las mujeres puertorriqueñas, se encuentra perdido.

El conjunto, que consistía en un corsé escultural trabajado con conchas y piedras en tonos azul y turquesa, así como una dramática cola que emulaba las olas del mar, llegó a impresionar a seguidores de los concursos de belleza.

El traje típico "La Perla del Caribe" fue diseñado por Randy Severiche. ( Suministrada )

Pero la modelo y presentadora,quien compite para traer el título de Universal Woman por primera vez a la Isla del Encanto, dejó claro que el inconveniente no la va a detener en representar a su nación con la frente en alto.

“Cuando me dijeron que mi traje no había llegado, sentí que se me caía el mundo… pero recordé que una reina no se define por lo que lleva puesto, sino por la historia que cuenta. Subiré al escenario con el corazón de Puerto Rico en cada paso, porque ni las maletas perdidas pueden apagar nuestra luz“, expresó Ivana Carolina, en declaraciones escritas.

Durante la competencia, Ivana Carolina apareció en escena enfundada en una majestuosa obra de la diseñadora dominicana Giannina Azar, inspirada en Atabey; la diosa madre.

Ivana Carolina llegó a usar un vestido de la diseñadora dominicana Gianinna Azar inspirado en la diosa madre Atabey. ( Captura )

Según la mitología taína, Atabey representa la madre de las aguas, así como la diosa de la luna, del mar, de la fertilidad, y del Nacimiento. La figura, quien también es madre de Yucahú, la principal deidad de los taínos, también fue la dueña de las aguas dulces, la propiciadora del buen parto y la protectora de la maternidad.

Esta no es la primera vez que Ivana Carolina sufra un inconveniente durante un certamen de belleza internacional, dado que, hace seis años, se encontró en un escenario similar al perder unas maletas durante el concurso de Miss International 2019, donde logró llegar a las primeras 15 semifinalistas.

“En ese entonces tuve el suceso de que se me perdieron las maletas, que es algo que espero que no me vuelva a suceder, pero con todo y eso, como buena boricua que soy, aunque tuve que repetir atuendos salía con mi corona puesta y seguíamos andando, e hicimos buena representación”, compartió Ivana Carolina, en una pasada entrevista con este medio.