La modelo Ivana Carolina Irizarry ya tiene fecha para su regreso a Puerto Rico y celebrar su victoria en Universal Woman 2025.

La soberana compartió que tocará tierra borincana el próximo jueves, 11 de septiembre, y honrará su coronación en la competencia que se llevó a cabo en Jaipur, India, con una fiesta de pueblo en el Distrito T-Mobile en Miramar, que será animada por Pepe Calderón, y contará con la participación musical del grupo Plenéalo y la merenguera Melina León.

El evento multitudinario se dará a un mes en que Ivana Carolina se convirtiera en la primera puertorriqueña en conquistar la corona y cetro del concurso que honra la brillantez y belleza de las mujeres y su impacto en el mundo real.

“Este logro es para cada puertorriqueño que creyó en mí, para mi gente hermosa de la isla que nunca dejó de enviarme amor y apoyo”. Llevo esta corona con la responsabilidad de inspirar, abrir caminos y demostrar que las mujeres puertorriqueñas tenemos la fuerza, el talento y la belleza que trasciende fronteras”, manifestó la beldad boricua en declaraciones enviadas a Primera Hora.

A pesar de haber perdido su vestido de fantasía diseñado por el modisto colombiano Randy Severiche, la también empresaria brilló en la competencia con su carisma, seguridad y una impresionante presentación, destacándose entre representantes de diferentes países, y ganándose el corazón del jurado y el público.

Desde su entrada en la pasarela, donde lució vestidos de Giannina Azar y Carlos Alberto, hasta la ronda final de preguntas, la joven mostró orgullo por su isla y un mensaje de motivación para todas las mujeres.

La reina de belleza también triunfó llevando su plataforma social “Hilos dorados”, su organización sin fines de lucro que busca hilvanar experiencias positivas para los adultos mayores de la Isla.