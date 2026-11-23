¡Espectacular!

Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto, logró cautivar con su proyección durante la Competencia Preliminar, que se celebró este domingo como parte de la edición número 75 del certamen internacional.

La beldad boricua deslumbró con un vestido de gala blanco de escote profundo y corte sirena, inspirado en un cisne. Cubierta por una amplia y elaborada capa que soltó en el escenario, la reina de belleza derrochó elegancia y sofisticación mientras presumía su estilizada figura con soltura y simpatía en pasarela. Su pausa al caminar transmitió armonía y dominio escénico.

19 Fotos El certamen de belleza internacional Miss Universe se celebra en Puerto Rico.

Su proyección en traje de baño destacó por su fluidez, dinamismo y carisma. Con un asomo de confianza y mucha personalidad, la beldad desfiló con un conjunto de dos piezas en azul con toques metálicos, complementado con una larga capa de tela vaporosa. La reina de belleza, quien optó por un cabello suelto, se apropió del escenario mientras presumía su estilizada silueta.

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El evento de esta noche estuvo dirigido a seleccionar al cuadro del Top 30, de las que 29 serán a través del jurado, y la restante, con el voto del público.

La noche inició tras la autopresentación de las delegadas, en la que cada una lució un minivestido con estilos variados, confeccionados con pedrería, en tonos metálicos y transparencias.

Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto ( Ramon "Tonito" Zayas )

La competencia, una de los más esperadas del certamen, inició a las 7:00 de la noche y se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La puertorriqueña Denise Quiñones, Miss Universe 2001, y el actor estadounidense David Jai Rodríguez, estuvieron a cargo de la presentación de la competencia preliminar.

Anoche, Miss Universe Puerto Rico 2026 logró una ovación en el recinto al desfilar durante la Competencia de Traje Típico. Barreto presumió la pieza “Moriviví: Renacer Borincano”, del diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte, que se inspiró en la resiliencia, sensibilidad y fortaleza que distinguen al pueblo puertorriqueño.

Momentos decisivos

En una noche trascendental para avanzar a la competencia final, las 116 delegadas buscaron potenciar sus atributos en pasarela con la ilusión de entrar al cuadro de las semifinalistas. Su desempeño esta noche se añade a la entrevista con el jurado, que evalúa su talento con la oratoria, liderazgo y compromiso social, entre otros criterios.

A lo largo del encuentro, prevaleció la elegancia en diseños con una variada gama de matices que iban desde los tonos blancos, hasta los dorados y rojos. Plumas, capas y colas complementaron varias de las prendas de vestir. Miss Colombia, María Alejandra López, marcó la diferencia con su propuesta, al optar por un vestido negro de mangas largas que resaltó su porte y distinción.

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Por otro lado, Garance Authié, representante de Francia, dejó claro que la lesión que sufrió en una rodilla la semana durante unos ensayos no la detendría en su ilusión por ganar el cetro. Luciendo un vendaje en su rodilla izquierda, en el desfile de traje de baño la soberana desfiló con un bañador de dos piezas proyectando gran soltura y simpatía durante el escenario playero.

27 Fotos Las chicas desfilaron con una diversidad de creaciones que incluyeron capas, transparencias y tonalidades que salieron de lo tradicional.

Los nombres de las delegadas que clasifiquen como semifinalistas se anunciarán durante la gala final, que será este martes, 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La transmisión será de 9:00 p.m. a 12:00 a.m. y se podrá ver a través de WapaTV. El canal transmitirá una antesala especial de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. para reseñar el ambiente y detalles relevantes en cuenta regresiva al evento. Miss Universe 2025, Fátima Bosch, coronará a la nueva soberana.

En un mensaje que Miss Universe Puerto Rico 2026 compartió el jueves, expresó sentirse confiada en su desempeño en el encuentro con el jurado. “Tuve la oportunidad de expresar más que un deseo: mi profundo compromiso y la emoción que me lleva a través de este viaje”, publicó en sus redes sociales, y agradeció el apoyo del público. “Puerto Rico, en cada momento que estoy dando lo mejor de mí. Gracias por su amor, gracias por su apoyo”, agregó.