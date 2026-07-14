Firme en mostrar su corazón y alma como la reina anfitriona. Esa es la misión que busca cumplir Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, de cara a la 75ta. edición del certamen internacional, que tendrá lugar este noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La beldad compartió la emoción de sus primeras tres semanas como la reina que tendrá como fin no solo conquistar la sexta corona para la Isla del Encanto, sino también recibir a las participantes que buscarán igualmente convertirse en la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.

“Ahora está en mis manos promover a Puerto Rico. Como anfitriona voy a representar a las mujeres trabajadoras con la convicción con la que los boricuas hacemos las cosas”, destacó Barreto en entrevista con Primera Hora.

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Además de recibir entrenamiento individualizado en oratoria y proyección, pasarela y maquillaje, la beldad expresó que su adiestramiento actual también tiene un enfoque sociocultural, todo para servir como recurso para sus futuras compañeras y la audiencia que diga presente en la “edición diamante” de la competencia.

“Tengo muchas responsabilidades ahora, pero adicional a ser una mujer competente culturalmnte, voy a seguir expandiendo mi conocimiento para educar a las mujeres que vengan aquí sobre nuestra historia, nuestra tradición y también nuestra gastronomía, que nos caracteriza tanto. ¡En eso estamos trabajando!“, exclamó.

Barreto aseguró que tras su triunfo el pasado 25 de junio en el Centro de Bellas Artes de Caguas todavía no procesaba verse finalmente con la banda de Puerto Rico en el pecho, revelando que antes a su participación, solo se consideraba una fan de este tipo de plataformas.

“Estas son las Olimpiadas de nosotras y, desde pequeña, me sentaba con mami a ver Miss Universe, incluso veía Nuestra Belleza Latina, que para ese entonces me encantaba verlo. Estas plataformas siempre las he admirado, sin embargo, estar en ellas no era un sueño personal, pero he aprendido en el transcurso que a veces los sueños no tienen que nacer desde pequeña. Me di cuenta de eso a mis 27 años”, resaltó.

¿Pero qué llevó a Barreto a considerar Miss Universe como el espacio ideal para llevar su misión de vida? Quien representó a San Sebastián resaltó que la pasión por el servicio público, que nació en su crianza con su mamá, quien aprovechaba cada Día de Acción de Gracias para repartir comida a los más necesitados, al igual que ese apetito por retarse constantemente, la llevaron a aspirar por la corona.

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“Creo fielmente en el poder de las mujeres sentirse seguras de quiénes son y su potencial. Yo estaba segura de que todas las herramientas que la vida me ha dado y las que he adquirido en mi carrera, las quiero amplificar en una plataforma más grande”, compartió la especialista de prevención del Departamento de Guerra del Ejército de los Estados Unidos.

“Nunca supe cuál plataforma iba a ser la que me ayudaría a lograr eso, pero me dieron la oportunidad de ser parte de un espacio como éste y ahí está mi misión: amplificar cada una de las causas sociales y dar visibilidad a las necesidades de una comunidad”, apuntaló Barreto.

Entre las causas que busca destacar en su reinado, Barreto indicó que se encuentra la necesidad de fortalecer la prevención primaria; es decir, la incentivar la toma de medidas orientadas a evitar la exposición a factores de riesgo y promover estilos de vida saludables; la lucha contra la diabetes, enfermedad que representa anualmente la tercera causa de muerte en Puerto Rico, así como abogar por el cierre de la brecha salarial en Puerto Rico, que según un estudio del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos publicado en el 2025, reveló que las mujeres ganan un 17% menos que los hombres por realizar las mismas tareas.

“Cuando tenemos una Miss Universe Puerto Rico, cada espacio que ella entra lo amplifica y es justo eso lo que quiero hacer, continuar ese legado que muchas reinas han dejado, pero hacerlo siendo genuina, siendo yo misma, sin perder ese sentido de diversión, pero siempre con una misión grande”, manifestó.