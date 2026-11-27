La ganadora de Miss Universe 2026, Jennifer Barreto, regresará a Puerto Rico el próximo 2 de diciembre para participar en el recibimiento oficial que se organizará en su honor tras conquistar la corona internacional.

La organización de Miss Universe y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) confirmaron la fecha de la actividad, que busca reunir al pueblo puertorriqueño para celebrar el triunfo de la representante de la Isla.

Barreto hizo historia al convertirse en la primera mujer casada y madre en ganar el certamen, que este año celebró su 75 aniversario. Su victoria también representó la sexta corona internacional para Puerto Rico.

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“Regresar a Puerto Rico como Miss Universe 2026 es uno de los momentos más especiales de esta nueva etapa de mi vida. Llevar el nombre de mi tierra ante el mundo ha sido un honor, y poder compartir este logro con el pueblo puertorriqueño, que me ha acompañado con tanto cariño a lo largo de este camino, lo hace aún más significativo”, expresó la reina sobre su regreso.

La CTPR tendrá a su cargo la coordinación de la jornada de celebración. Sin embargo, todavía no se han divulgado los detalles del programa, que incluirá información sobre la ruta, los horarios, los lugares y las actividades previstas.

La directora ejecutiva de Turismo, Willianette Robles Cancel, indicó que el próximo lunes ofrecerán más información sobre el evento.

“Luego del extraordinario evento que vivimos el pasado martes, nos llena de emoción y orgullo poder celebrar la bienvenida oficial de Jennifer Barreto como Miss Universe 2026 aquí, en su casa, Puerto Rico. El próximo lunes estaremos ofreciendo todos los detalles de la actividad”, manifestó.

Por otra parte, la organización explicó que la coordinación centralizada de los compromisos oficiales de la reina busca mantener la uniformidad de sus actividades y garantizar el cumplimiento de los protocolos internacionales de Miss Universe, en colaboración con las entidades anfitrionas.