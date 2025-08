La reina de belleza Jennifer Colón dio a luz a su cuarto bebé en la madrugada del viernes, el primero junto a su pareja, Jonah López.

El pequeño pesó 6 libras con 10 oz. Una fuente reveló a Primera Hora que el bebé nació por parto natural, y que Miss Universe Puerto Rico 2024 está plena de salud.

“Ella está muy bien. El bebé está muy bien, saludable. Se espera que durante la tarde de hoy se le dé de alta para que sus hermanitos lo puedan conocer”, precisó la fuente.

La orocoveña es madre de María Valentina (la mayor) y Fernando José, de su expareja Elan Allende, hijo del actor mexicano Fernando Allende. También, de Cataleya, de 2 años y medio, resultado de su pasada relación con el actor Jairo Calero. Jonah López es padre de Ainoah, de una relación previa.

La beldad boricua no solo hizo historia al convertirse en la primera madre en ganar el certamen en Puerto Rico y en formar parte del Top 12 de la competencia internacional, sino en ser la primera en estar embarazada y dar a luz durante su reinado. “He hecho historia. Me convertí en la primera Miss Universe Puerto Rico con 36 años, madre. Clasifico en ese ‘top 12′ de Miss Universo en un año atípico, porque fueron 130 candidatas”, repasó con orgullo entonces. “Históricamente, fui la mujer de mayor edad en clasificar en Miss Universo, siendo mamá de tres, y ahora embarazada. Entonces, yo creo que de eso se trata, de redefinir el concepto de lo que es una reina de belleza y de que las mujeres podemos hacer de todo. Así que, estoy bien contenta de hacer historia nuevamente”. Durante la misma entrevista, manifestó que “el embarazo para mí no ha sido ningún tipo de limitación”, y que se mantenía fiel a cumplir con cada compromiso.

“A mí me dio mucha mala barriga”, confesó entonces. “Me da con comer… nada dulce. Todo picante o cosas agrias. El tamarindo… estoy obsesionada con las paletas de tamarindo, de helado. Me encantan y les echo chamoy y tajín, así que es bien extraño”, agregó sobre la experiencia.