Le ha dado por comer agrio. También, comida picante.

La reina de belleza Jennifer Colón confiesa entre risas cómo su nuevo embarazo ha comenzado a marcar una tendencia en lo relacionado con los antojos. En marzo, Miss Universe Puerto Rico 2024 anunció que está a la espera de un primer bebé junto a su prometido, Jonah López, quien además es padre de Ainoah, de 6 años.

“Me da con comer… nada dulce. Todo picante o cosas agrias. El tamarindo… estoy obsesionada con las paletas de tamarindo, de helado. Me encantan y les echo chamoy y tajín, así que es bien extraño”, reveló Jennifer Colón, quien supera las 23 semanas de embarazo. “No es usual. Yo no soy de estar comiendo así, y en el embarazo de mi nena (Cataleya) comía todo dulce, que era lo opuesto”.

La beldad boricua es también madre de María Valentina (la mayor) y Fernando José, de su expareja Elan Allende, hijo del actor mexicano Fernando Allende. Ambos retoños tienen 13 años, pero con 11 meses de diferencia. Cataleya, de 2 años y medio, es resultado de su pasada relación con el actor Jairo Calero.

La soberana boricua relató cuánto procura cumplir con cada compromiso. “El embarazo para mí no ha sido ningún tipo de limitación”, sostuvo. “A mí me dio mucha mala barriga. Los primeros tres meses yo estaba grave y yo estaba grabando ‘Super Chef Celebrities’ (WapaTV), y no me afectó en nada. Yo venía, ¿qué hacía? Me ponía un poquito de Vicks (ungüento) en las fosas nasales y me iba a cocinar”, expresó como muestra de su dedicación. “Yo creo que las mujeres tenemos esa capacidad de tener una fuerza de voluntad bien indomable y de que, independientemente que estemos embarazadas o no, tengamos hijos o no, cuando tenemos algo que queremos lograr, sobre todo la mujer boricua, lo hacemos”, prosiguió con énfasis.

A diferencia de sus tres retoños, para esta ocasión prefirió esperar al nacimiento del bebé para conocer su género.

“Muero de ganas por saber. Esta es la primera vez que no me voy a enterar del sexo del bebé”, confesó con una amplia sonrisa y detalló la razón que la motivó a mantenerse con la curiosidad. “Las últimas veces me he enterado y este es mi último bebé. Me voy a operar y quiero hacer algo como hacía mi abuelita, que tuvo 13 hijos, que en paz descanse, en Orocovis. Nunca se enteraba del sexo del bebé hasta que nacía”, manifestó con nostalgia. “Y quiero hacer algo especial, así que estoy comprando todo unisex. Todo es amarillito, verde, crema”.

Si da a luz a una niña, quisiera llamarla Camila. Sin embargo, sospecha que se trata de un varón, para el que todavía no ha evaluado nombre. “La forma de la barriga, los antojos que me han dado, es bien diferente de mi último embarazo, que era una nena, pero no sé, me encantaría que fuera nene porque tengo ya dos niñas y un varón, entonces tendría dos y dos. Pero lo que sea, que venga con salud”.

Esta nueva etapa le hace confirmar su interés en romper con paradigmas relacionados con los reinados de belleza.

“He hecho historia. Me convertí en la primera Miss Universe Puerto Rico con 36 años, madre. Clasifico en ese ‘top 12′ de Miss Universo en un año atípico, porque fueron 130 candidatas”, repasó con orgullo. “Históricamente, fui la mujer de mayor edad en clasificar en Miss Universo, siendo mamá de tres, y ahora embarazada. Entonces, yo creo que de eso se trata, de redefinir el concepto de lo que es una reina de belleza y de que las mujeres podemos hacer de todo. Así que, estoy bien contenta de hacer historia nuevamente”.

La llegada del bebé está prevista para finales de agosto. “Pero tú sabes que en los embarazos cualquier cosa puede pasar. Desde las 37 semanas hasta las 40, en cualquier momento puede nacer el bebé, así que vamos a ver”, dijo dentro de la ilusión por la expectativa. “Puede ser que si me adelanto a las 37 semanas, sea al final de julio, como puede ser también que sea a las 40 (semanas), casi final de agosto”, afirmó. “Es bien impredecible, pero si me dejo guiar por mi último embarazo, rompí fuente las 37 semanas”.

Jennifer comparó cómo es la dinámica de tener un bebé luego de sus 30 años, como ocurrió con Cataleya, a diferencia de sus primeros dos, que los tuvo en los veintitantos. “Es bien diferente porque estoy más madura, tengo más paciencia, estoy más centrada en qué errores no cometer que cometí con mis hijos mayores porque era una mamá nueva versus ahora”, confesó. “¿El lado no tan positivo? La energía es menos. La estamina es menos. Entonces te cansas un poquito más. Tienes que cuidar más lo que estás comiendo. Hacer más ejercicio todavía porque estás consciente de que tengo 37 años, no 23”.

Orgullosos de mamá

Jennifer Colón manifestó cuánto procura tiempo de calidad con sus hijos, más allá de cualquier otro compromiso. “Tenemos un montón de juegos de mesa en la casa. Nos gusta compartir todos juntos, jugar a Scrabble o Trouble o Monopolio, o las cartas, Uno… No las reglas que dice. A veces nos inventamos nuestras propias reglas”, manifestó entre risas sobre algunas de las actividades que disfrutan. “Estar en la piscina, ver películas juntos...”.

Jennifer Colón junto a sus hijos María Valentina y Fernando José Allende. ( alexis.cedeno )

Miss Universe Puerto Rico 2024 reveló que sus tres retoños y la pequeña de Jonah han establecido muy buena relación. “Mis hijos han hecho una conexión bien bonita con ella. Para mí es algo nuevo también ser madrastra”, dijo. “Ha tenido sus ‘challenges’, sus retos, sus desafíos, pero ha sido bonito y ella es una nena bien especial y bien linda, y está contenta también de que va a tener un hermanito, una hermanita, así que estamos todos bien felices y bien emocionados”.

En un aparte, María Valentina Allende confesó lo que más admira de su mamá. “Su pasión en lo que hace, definitivamente”, confesó. Fernando José Allende resaltó con timidez que le encanta “que cocina bien”. Ambos coincidieron en que, si bien impone disciplina, “es una mamá muy ‘cool’ ”. Sobre la gesta de su madre en MUPR, la simpática adolescente reiteró que le parece “ ‘amazing’ (asombroso), lo que hace a una bien orgullosa”.

Clara en sus sueños

Al tener en cuenta que restan pocos meses para culminar su reinado, Jennifer Colón procura disfrutar cada oportunidad. Una de ellas es su paso por ‘Super Chef Celebrities’, donde ha logrado salir airosa.

“Ha sido bien bonito y una sorpresa para mí todas las puertas que se me han abierto gracias a Miss Universe Puerto Rico, de cómo me he podido encontrar a mí misma y cómo he podido descubrir habilidades nuevas que yo no sabía que yo tenía”, manifestó con ilusión. “Tan pronto termine la temporada, una de las cosas que quiero hacer es impartir un taller de amor propio, una charla a las chicas de Miss Universe Puerto Rico. Estoy bien emocionada de poder conocerlas a todas. Las he visto en fotos y puedo decir que hay material. Están espectaculares”.

Le fascina hablar, así que ser presentadora ya encabeza su lista de nuevas metas. “Tan pronto termine mi reinado quiero trabajar en televisión. Me gusta. Me apasiona. Me siento preparada. Si le preguntas a la Jennifer del 2009, a lo mejor no iba a estar preparada. Pero la Jennifer de ahora se siente lo suficientemente madura, preparada dentro de todo lo que me han dado como entrenamiento dentro de la organización de Miss Universe Puerto Rico, y cómo me he podido desenvolver en los medios de comunicación como para estar en la pantalla chica y que la gente conecte conmigo”, manifestó convencida, y declaró su anhelo de contar con un “talk show”.