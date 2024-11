“Ella no sabe dar poco, ella se da entera, y eso se ve en todos estos días que la hemos visto brillar”, así se manifestó Yizette Cifredo, quien asegura que Jennifer Colón Alvarado cuenta con todo lo que se necesita para alzarse mañana con la nueva corona de Miss Universe.

La directora nacional de Miss Universe Puerto Rico celebró esta tarde el desempeño de la soberana boricua en la competencia preliminar que se llevó a cabo en Ciudad de México, donde finalmente tuvo su momento para demostrar su orgullo patrio con su traje típico, imponerse en el escenario en traje de baño y derrochar elegancia con su primer traje de gala que inmortaliza el esplendor del Bosque Nacional El Yunque.

“Jennifer ha sido una ‘team player’, y yo sé que esto lo dicen mucho, muchas veces solo es un caso de la boca pa’ fuera. Pero ella ha sido una parte esencial en el equipo, ha sabido trabajar en conjunto, recibir de nosotros toda la asesoría, el ‘coaching’, el entrenamiento, y siempre guardando su esencia, que eso es vital, porque cada reina es distinta, y nosotros tenemos que saber trabajar para esa reina en específico”, sostuvo la empresaria sobre la orocoveña, quien mañana luchará por obtener el sexto título internacional para la Isla, así como la segunda victoria para una compatriota en terreno azteca, ya que Dayanara Torres lo hizo hace 31 años desde el Auditorio Nacional de México.

“Jennifer ha sido siempre bien disciplinada, bien enfocada, es una chica bien responsable, ella ha estado siempre en excelencia”, agregó.

Cifredo, además, compartió en entrevista telefónica con Primera Hora que, más allá de mostrar seguridad en toda prueba, lo más importante para triunfar es reconocer que “esté presente”.

“Ya el trabajo está hecho. Ya todo el entrenamiento está hecho. Ella lo que he hacía falta ese encuentro con el público, demostrar que ella está lista, que ella, más que Miss Universe Puerto Rico, es toda una Miss Universe, nosotros lo que le pedimos es que se saboree el momento, que lo viva bien consciente, y que confíe en ella, ella lo tiene todo. No había cabos sueltos, ni asuntos pendientes, era un tema de llegar y ejecutar como lo hizo, maravillosamente bien”, apuntaló.

Así que Puerto Rico estará listo para conseguir la sexta corona mañana, este medio pregunto.

“Yo la veo, yo la veo clarito con esa corona estrená. Para mí, sí tenemos una Miss Universo, tenemos una mujer lista para hacer historia, tenemos a la mujer que puede portar la corona ‘Luz del infinito’, yo estoy totalmente segura de que la tenemos, es de Jennifer”, indicó.

De doble celebración

La también presentadora de “NotiCentro Al Amanecer” también se encuentra festejando por una victoria que catalogó de “inesperada”, luego que la Organización de Miss Universo (OMU) la honrará con el premio “Beyond the Crown”.

Dicho reconociendo se otorgó por la labor que realiza en “Heel Camp”, una plataforma de desarrollo acelerado que persigue facilitar que las participantes cuenten con las herramientas esenciales para su crecimiento personal y profesional, así como fomentar la competencia justa y equitativa mediante charlas y talleres en las áreas de requerimiento y evaluación para elegir una soberana en un ambiente seguro y libre de prejuicios.

Yizette Cifredo junto a los copropietarios de Miss Universe, Anne Jakrajutatip y Raúl Rocha Cantú. ( Suministrada )

“Cuando yo acepté la responsabilidad de ser directora nacional, mi compromiso no era con una reina, mi compromiso era con todas las mujeres que decidieran darse esa oportunidad, porque yo sé que son mujeres bien valientes que están aceptando estar en una plataforma que te expone a experiencias que te cambiarán la vida, pero también te expone a la opinión de la gente. No me esperaba esto, porque lo que se hace es por convicción, pasión y compromiso”, resaltó.

Cifredo también se encontró atareada tras sostener una reunión con el copropietario de OMU, Raúl Rocha Cantú, y el vicepresidente de relaciones internacionales del organismo, Mario Búcaro, para discutir el futuro de la marca junto a Alan Sokol, el director general de Hemisphere Media Group, conglomerado que tiene bajo su catálogo canales como Cinelatino, Pasiones, CentroAméricaTV, Televisión Dominicana y WAPA América.

“Esta organización viene con muchos planes, y viene desarrollando la marca aún más, y me impresiona porque ya Miss Universe es una marca líder en el mundo. Sin embargo, ellos ven mucho potencial haciá dónde se puede llevar el nombre, y sin duda alguna, Puerto Rico es un gran aliado, ellos lo ven, lo aprecian, lo agradecen, y nosotros estamos hablando de qué pasará en los próximos años a partir de ahora”, manifestó.