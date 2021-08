La boricua Karla Guilfú Acevedo quedó como primera finalista en el certamen de belleza de Miss Supranational 2021 que se celebró hoy, sábado, en Polonia.

La corona recayó sobre la candidata de Namibia, Chanique Rabe, quien fue coronada por la saliente reina, la tailandesa Anntonia Porsild.

Aunque Guilfú Acevedo no logró ser coronada como la reina de la edición, la nuestra se llevó dos premios durante el certamen: Supra Top Model of the Caribbean y el de Miss Elegancia.

La cuarta finalista fue la representante de República Dominicana, Eoanna Constanza; la tercera fue para la venezolana Valentina Sanchez Trivella y la segunda se la llevó la de Sudáfrica, Thato Thelma Mosehle.

Minutos antes de iniciar el certamen, la beldad boricua compartió en sus redes sociales la emoción del momento.

“SOLO FALTA UNA HORA. Dentro de poco LA ESMERALDA DEL SUR brillará en Polonia” y “HAPPINESS OVERLOAD!!!Behind the Scenes: No puedo dejar de compartirles lo feliz que me siento de estar a solo horas de este gran momento✨”con todo y rolo”, fueron dos de los textos que publicó en su cuenta de Instagram.

Ayer, también aprovechó la oportunidad para darle las gracias a sus seguidores por acompañarla durante la “travesía”, por las “buenas vibras” durante las actividades y, sobre todo, por “soñar” junto a ella.

“Puerto Rico, a pocas horas de la noche final de @misssupranational 2021, no puedo dejar de sentir nostalgia por el tiempo vivido durante los pasados días. Agradezco a la vida por permitirme representarlos ante el mundo, definitivamente una experiencia que cambio mi vida para siempre”, manifestó.

El traje típico de Guilfú Acevedo estuvo inspirado en las Fiestas de la Calle San Sebastián. El vestido llevaba representadas las adoquinadas calles del Viejo San Juan, mientras en su mano cargaba un cabezudo.

Puerto Rico logró traerse la corona internacional por primera vez en 2018, cuando la puertorriqueña Valeria Vázquez ganó el concurso, precisamente, en Polonia.