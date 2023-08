La boricua Agnes Tañón, Miss Puerto Rico 1980, llegó ese año a Seúl, Corea del Sur, para competir por la corona de Miss Universe.

Su elegancia, belleza y simpatía la convirtieron en una de las favoritas de los surcoreanos para alzarse con la corona.

Llegó la noche final del concurso y para nadie fue sorpresa que la joven boricua se colocara entre las doce semifinalistas.

Al entrar a ese selecto grupo, la joven se enfrentó a varias preguntas informales de parte del presentador Bob Barker. Esa conversación era evaluada por el jurado que también sumaba las puntaciones de traje de gala y traje de baño para así elegir a las cinco finalistas.

PUBLICIDAD

Cuando le toca el turno de preguntas a la boricua, Barker la presentó y advirtió que hablaba solo un poco de inglés.

“Ella habla un poco de inglés, vamos a tener a Maurice (intérprete) aquí a su lado para que le traduzca en caso de que lo necesite”, dijo el famoso presentador.

“¿Vamos a comenzar en inglés?”, le pregunta a la boricua a lo que ella responde que sí.

¿Eres estudiante? a lo que ella contesta en la afirmativa.

¿Qué estás estudiando? le pregunta.

“Relaciones humanas”, respondió la puertorriqueña.

¿Qué quieres seguir con esa carrera?, siguió cuestionando Barker.

“Yo creo que es un gran lugar. Me encanta la gente de Corea”, respondió la puertorriqueña al entender que le había preguntado por Corea cuya pronunciación en inglés suena igual que ‘carrera’ en ese idioma.

“Como les dije, solo habla un poquito de inglés. Con su carrera le gusta la gente de Corea”, dijo entre risas a lo que muy ingenuamente la candidata sonreía también.

Es entonces cuando Barker le dice al intérprete que le traduzca a Tañón al español y este le pregunta: ¿Qué quisieras hacer con una carrera en Puerto Rico?

Visiblemente confundida, la Miss Puerto Rico se queda pensando y el presentador dice “ella tampoco habla español”, lo que arrancó risas del público presente.

“Me fascina el ser humano por eso estoy estudiando relaciones humanas y compartir con la gente”, respondió en español la candidata de Puerto Rico.

Al terminar la entrevista con la boricua, Barker entre risas dijo “sabes es un verdadero problema aquí ustedes no saben hablar muy bien inglés y yo no hablo coreano y ella (refiriéndose a Tañón) no habla ninguno de los dos”.

PUBLICIDAD

Después de enfrentarse a la competencia de entrevista, traje de baño y traje de gala, la boricua no pudo avanzar al grupo de las cinco finalistas.

En una entrevista televisiva años después de lo sucedido la ex Miss Puerto Rico reveló que en el momento del concurso no se dio cuenta de lo que había pasado y que realmente ella pensaba que le había preguntado por Corea en vez de su carrera.